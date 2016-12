Spectacol cu vele la Mangalia şi Constanţa

Sâmbătă şi duminică, la Mangalia, a avut loc Regata Callatis, o competiţie internaţională organizată de Federaţia Română de Yachting, la care au participat 16 veliere. Ambarcaţiunile au luat startul la două categorii, racing şi crusing, în cele două zile având loc patru regate. Prima, destinată bărcilor de competiţie, a fost câştigată de velierul Simina, urmat de Live şi Indigo, în timp ce la clasa Cruising s-a impus Hakuna Matata, urmat de Wet şi Luna. „A fost o competiţie foarte bună, mai ales că am avut parte de condiţii meteorologice deosebite. Sâmbătă, vântul a bătut tare, cu 20 de noduri pe oră, şi am avut posibilitatea de a organiza trei regate. Duminică, am apucat să desfăşurăm o singură regată, iar apoi a căzut vântul. Vedeta competiţie a fost Hakuna Matata, care a câştigat toate cele patru regate la clasa Cruising”, a spus Răzvan Ambrozie, reprezentantul Blue Marine Yachts, unul dintre organizatori. Cîştigătorii au fost recompensaţi cu diplome şi cupe. Astăzi, între orele 13.00 şi 16.00, are loc la Constanţa Regata “Cupa Bricul Mircea”, competiţie organizată de Yacht Club Regal Român care va avea loc în rada Portului turistic Tomis şi la care sunt aşteptate să ia startul 12 veliere.