Spectacol cu veliere pe Lacul Siutghiol

Zeci de veliere au luat cu asalt sâmbătă şi duminică Lacul Siutghiol, care a găzduit două dintre cele mai importante competiţii din calendarul intern, Regata “Cupa de toamnă” şi “Cupa oraşului Techirghiol”, organizate de Asociaţia Judeţeană de Yachting şi Clubul Nautic Român, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, Fundaţiei pentru Dezvoltarea Sportului Constanţean şi DJST Constanţa. Participanţii, printre care s-au numărat reprezentanţi de la şapte cluburi sportive din Constanţa, Eforie şi Bucureşti, s-au întrecut la mai multe clase, Optimist, Cadet, Zoom 8, Laser 4.7, Laser Radial, Finn, 420. În plus, în premieră pentru un concurs de yachting, a existat şi o cursă separată, rezervată windsurfer-irilor. Organizatorii au acordat diplome şi medalii pentru cele mai bune rezultate obţinute la fiecare clasă şi categorie competiţională. Trofeul “Cupa de Toamnă” a fost acordat de către Asociaţia Judeţeană de Yachting clubului cu cele mai bune rezultate la toate clasele, CS Ştiinţa Constanţa, în timp ce Clubul Nautic Român a înmânat “Cupa oraşului Techirghiol” celui mai bun sportiv la clasa Optimist, Ion Vlad (Electrica Constanţa). Totodată, titlul naţional la clasa Finn a fost adjudecat de Alexandru Micu (CS Ştiinţa Constanţa). “A fost o competiţie reuşită, mai ales că vremea a ţinut cu noi, iar vântul a fost perfect. Drept urmare, s-au putut desfăşura cele şapte regate, pe un parcurs asemenea celor de la competiţiile internaţionale. În plus, am avut şi un concurent surpriză, un velist francez”, a declarat Dan Mihăescu, preşedintele Clubului Nautic Român.