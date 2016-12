Spectacol de pomină la încheierea Jocurilor Olimpice

Organizatorii Jocurilor Olimpice vor să facă ediţia din 2012 de neuitat şi pregătesc un spectacol pe cinste. Cântăreaţa britanică Adele ar putea cânta la ceremonia care va marca încheierea Jocurilor Olimpice de la Londra, eveniment care, potrivit organizatorilor, va strânge pe aceeaşi scenă nume importante din muzică. Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice 2012 se va numi A Symphony of British Music. Tema a fost special aleasă pentru a celebra faptul că muzica a fost cel mai mare export cultural al Marii Britanii, în ultimele cinci decenii. „Fără a spune că am semnat cu cineva, luăm în considerare artişti de la Elgar la Adele. Nu va fi doar un concert pop. Va fi tot ceea ce noi considerăm fabulos la muzica din Marea Britanie”, a spus directorul muzical al evenimentului, David Arnold. Artiştii care vor urca pe scena Jocurilor Olimpice vor fi acompaniaţi de Orchestra Simfonică din Londra. Printre artiştii ale căror nume au fost vehiculate pentru acest eveniment se mai numără Sir Paul McCartney, The Rolling Stones şi Spice Girls. În cele din urmă, însă, componentele trupei Spice Girls au negat că vor urca pe scena din Londra. Ediţia din 2012 a Jocurilor Olimpice va începe pe data de 27 iulie.