Spectacol de senzaţie, inspirat din lumea circului

Personaje de poveste, muzică de excepţie şi fete extrem de frumoase au fost „ingredientele” show-ului spectaculos care a avut loc sîmbătă seară, în clubul Bamboo din staţiunea Mamaia. Celebrul designer Cătălin Botezatu a reuşit să surprindă încă o dată publicul, prezentînd un spectacol deosebit, inspirat de celebrul Cirque du Soleil. Încă de la intrarea în club, totul părea desprins dintr-o poveste, “gardieni” fiind doi crocodili şi o acvilă. După miezul nopţii clubul a devenit neîncăpător, publicul aşteptînd cu nerăbdare show-ul marca Botezatu. Cu puţin înainte de ora 2.00, Bamboo s-a transformat într-o… arenă de circ. Femeia-fluture, femeia-elefant, femeia-sirenă şi Bubble Boy au fost doar cîteva dintre personajele create de designer, creaţiile lui Botezatu fiind răsplătite cu aplauze. „Acest show a fost o provocare pentru toată lumea, dar şi pentru mine, este un vis de-al meu mai vechi. Nicăieri nu puteam găsi o locaţie mai bună decît aceasta. M-am gîndit ca, într-o seară, din respect pentru clienţi, să încercăm să facem ceea ce nu a făcut nimeni niciodată. Show-ul, intitulat Cirque de Bamboo by Cătălin Botezatu, este un concept care îmi aparţine de la cap pînă la coadă. Este o provocare, pentru că am adus nişte animale reale, crocodili, acvile, numere extraordinare de circ şi, nu în ultimul rînd, o prezentare de modă inedită. Am luat costumul de circ vechi, l-am readus în zilele noastre şi l-am restilizat, dacă se poate spune aşa, i-am dat o nouă înfăţişare, un nou look. În seara aceasta (n.r. - sîmbătă seară) aţi putut vedea o altfel de prezentare de modă, pe o altfel de muzică, pe o altfel de regie, cu tot felul de numere acrobatice, cu tot felul de efecte pirotehnice”, a declarat Cătălin Botezatu.

De la acest show nu au lipsit nici vedete autohtone, printre acestea numărîndu-se şi Oana şi Catinca Roman, care au fost extrem de atente la spectacolul semnat Cătălin Botezatu. „Mi se pare o idee super interesantă, am mai văzut asemenea spectacole în străinătate. Cătălin face întotdeauna show-uri extraodinare şi nu mă aştept decît la ceva de calitate foarte bună”, a declarat Catinca Roman, cu puţin înainte de începerea show-ului.