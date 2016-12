Spectacol electrizant cu Bruno Mars şi Red Hot Chili Peppers

Cântăreţul Bruno Mars a electrizat publicul care a urmărit, duminică seară, finala campionatului de fotbal american, în apropiere de New York, cu un show spectaculos şi plin de energie, susţinut în pauza galei Super Bowl 2014, în timpul căruia a împărţit scena cu trupa Red Hot Chili Peppers. Alegerea lui Bruno Mars, un star de dată recentă, al cărui album de debut a fost lansat în octombrie 2010, iar al doilea, în decembrie 2012, pentru un astfel de show, după ce anul trecut vedeta invitată să cânte a fost Beyonce, generase destul de multe îndoieli în rândul publicului şi criticilor muzicali. Însă Bruno Mars, care este cântăreţ, textier şi compozitor, în vârstă de 28 de ani şi născut în Hawaii, cu o alură ce pare o combinaţie între Elvis Presley şi Michael Jackson, a reuşit să îi convingă chiar şi pe cei mai sceptici dintre cei 82.000 de spectatori, cântând şi dansând pe scenă ca un ghem de energie, într-un potop de lumini şi focuri de artificii.

După un cor de copii şi un solo la tobe susţinut de fratele său, Eric Hernandez, Bruno Mars, al cărui nume real este Peter Gene Hernandez, a interpretat piesa sa „Lock Out of Heaven”, alături de trupa lui de dansatori şi de muzicieni, cu toţii purtând veste din lame auriu. Cântecul „Treasure” i-a oferit ocazia de a executa un dans sincronizat memorabil. Bruno Mars a fost apoi acompaniat pe scenă de celebra trupă rock Red Hot Chili Peppers. Alături de Anthony Keidis şi Flea, care au renunţat la cămăşi, deşi afară erau doar 7 grade Celsius, Bruno Mars a interpretat o piesă de succes a trupei americane, „Give it Away”. Dansând şi cântând, Bruno Mars a dat totul, aşa cum a promis, pentru acest spectacol, care a fost întrerupt pentru câteva momente, pentru a se difuza pe ecrane uriaşe mesajele unor soldaţi americani plecaţi pe front, în care aceştia îşi salutau familiile. Show-ul s-a încheiat cu piesa „Just The Way You Are”, care i-a adus lui Bruno Mars primul său premiu Grammy.

Spectacolul din pauza galei Super Bowl, care durează 12 minute, este urmărit în fiecare an de un număr impresionant de americani şi are puterea de a impulsiona sau de a distruge carierele artiştilor invitaţi să susţină acest show. Pe Twitter, fanii l-au aplaudat pe Bruno Mars, la fel cum au făcut-o şi cei 82.000 de spectatori prezenţi pe „Metlife Stadium“ din East Rutherford, unde s-a jucat finala campionatului de fotbal american între echipele Denver Broncos şi Seattle Seahawks. Finala a fost câştigată de Seattle Seahawks. „Chemaţi-l pentru a doua repriză”, implora un admirator pe Twitter. „Pauza a fost mai bună decât meciul”, a afirmat, tot pe Twitter, David Gregory, un renumit jurnalist politic de la NBC. „Nu s-ar putea cumva să continue spectacolul şi să uităm de fotbalul american?”, insista un al treilea utilizator pe Twitter.