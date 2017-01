Spectacol ieftin Tăriceanu – Băsescu, sub ochii oficialilor Ford!

Trăgînd linie şi adunînd, cu ce s-a ales România după înscăunarea portocaliilor în 2004?! Cu războiul dintre palate. Ce a urmat? Acelaşi conflict! Permanent! Bine că democraţia ne-a adus posibilitatea de a vota din patru în ptaru ani!l Imediat după integrarea României în UE au început momentele de tensiune politică, atacurile repetate, de genul: “Îmi pare rău că l-am numit pe Tăriceanu premier” sau „Mafia a ajuns de prea multe ori pe masa Guvernului”, “Actualul Guvern, condus de Tăriceanu, este unul mediocru”. Fiecare dintre cei doi reprezentanţi de seamă ai ţării, chipurile, împroaşcă cu invective, strivind orice urmă de civilizaţie. Preşedintele, fost matelot, a adus în curtea Palatului Cotroceni aserţiuni total nepotrivite cu statutul de şef de stat, de genul “lichelism politic”, deşi, teoretic, ar trebui să aibă un comportament echidistant faţă de toţi oamenii. Nici Tăriceanu nu s-a lăsat mai prejos, de fiecare dată dîndu-i o replică pe măsură şefului statului. Cei doi „războinici”, din păcate, ai întunericului, au dat tot timpul impresia că se pregătesc de un concurs de înjurături, fără să mai mimeze, măcar de ochii soacrei, guvernarea ţării. Probabil că românilor nu le vine să creadă ce conducători şi-au ales după spectacolele patetice în care rolurile principale le deţin comandantul de navă şi fotomodelul. Din toată nebunia nu are de suferit decît România, a cărei imagine este acum terfelită de bîlciul dintre primii doi oameni din stat. Ceremonia de preluare a uzinei Automobile Craiova de către Ford – eveniment important pentru România – a fost transformată, atît de Tăriceanu, cît şi de Băsescu, într-un moment jenant. Ei s-au împuns într-un mod jalnic pe tema taxei auto în faţa directorului general al Ford Europa, John Flemming, care zîmbea diplomatic în timp ce asculta traducerea replicilor în cască, sub privirile uluite ale angajaţilor întreprinderii. Discursul premierului nu prevestea nimic, însă Tăriceanu a aruncat mănuşa pomenind taxa auto, ultimul motiv de gîlceavă dintre premier şi preşedinte. Primul-ministru a apreciat că prezenţa şefului statului la acţiune demonstrează că acesta a înţeles importanta taxei auto şi nu reprezintă o ambiţie personală. Muncitorii nu prea ştiau cum să reacţioneze: să aplaude, să vocifereze… Evident că imediat a venit şi replica şefului statului, care i-a comunicat premierului că nu ştie cît de importantă este taxa auto şi cît de mult a ajutat acest lucru Ford, dar cu siguranţă firma la care Tăriceanu este acţionar majoritar a fost ajutată. Premierul nu s-a lăsat nici el: \"Îmi pare rău că preşedintele nu a înţeles de ce am venit, dar sînt convins că dvs aţi înţeles cît de importantă este această taxă auto\". Mai mult, el a afirmat că firmele constructoare de drumuri, “prietene” ale şefului statului, îşi majorează anual cifra de afaceri prin licitaţii adjudecate la preţuri duble: \"În ultimii ani am văzut cum prietenii d-lui preşedinte, firme constructoare de drumuri, îşi cresc cifra de afaceri de la an la an şi cu ajutorul prietenilor domniei sale, obţin licitaţii unde al doilea ofertant dă 15 milioane euro pentru executarea unor lucrări şi cîştigă cel care cere 30 de milioane euro. Şi ştiţi firmele la care mă refer\". Băsescu a revenit la microfon, spunînd: \"Ştiţi care este obiceiul unui comandant de navă? Să-şi ducă nava la ţintă şi să pună nava la cheu. D-l prim-ministru era mai înainte lîngă mine, păcat că a plecat\". Cei doi au coborît apoi de pe podium îndreptîndu-se în direcţii diferite. Printre muncitorii uluiţi, o femeie nu a ezitat să îşi spună cu glas tare impresia: \"M-am săturat de cearta ăstora, să ne mai lase naibii odată în pace!\". Evident că cei mai mulţi erau obişnuiţi cu astfel de păruieli publice, însă cred că au fost totuşi uimiţi de momentul ales de cei doi. Tăriceanu nu a pierdut timpul la şampanie, ci a plecat în trombă spre sala în care erau lansaţi candidaţii PNL la alegerile locale unde a declarat că el i-a întins o mînă lui Băsescu, însă acesta i-a dat “o lovitură sub centură” şi l-a calomniat: \"Cred că e mai important interesul naţional decît cîteva sute de voturi ieftine pe care le obţinem în urma unor discursuri populiste. Azi, la mîna întinsă preşedintelui, de ce am avut parte? De o lovitură sub centură, de acuzaţii mincinoase, de calomnii la adresa mea fără niciun fundament, în stilul propriu al lui Băsescu\". Premierul a adăugat că România nu mai are nevoie de un \"preşedinte al scandalului\", iar Traian Băsescu trebuie sancţionat la viitoarele alegeri.