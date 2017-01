Spectacol în apă şi pe uscat, la Triathlon Challenge Mamaia 2013

Sâmbătă, staţiunea Mamaia a fost gazda celui mai mare concurs de triathlon din Europa de Est, Triathlon Challenge Mamaia 2013, organizat de CS Smart Atletic, în colaborare cu DJST şi Primăria Constanţa, la startul căruia au fost prezenţi peste 800 de participanţi. A cincea ediţie a competiţiei a fost şi cea mai spectaculoasă, mai ales că a fost introdusă şi o nouă probă, cea de superprint (400 m înot + 12 km ciclism + 2,5 km alergare). Aceasta a fost dominată de sportivii veniţi din Turcia, care au acaparat podiumul atât la feminin, cât şi la masculin. A urmat proba de sprint & ştafetă sprint (750 m înot + 18 km ciclism + 5 km alergare), care se adresează în primul rând amatorilor, unde s-a înregistrat cea mai numeroasă participare. Proba de ştafetă olimpică (1.500 m înot + 36 km ciclism + 10 km alergare) a adus pe traseu câteva nume importante din lumea sportului, printre care Răzvan Florea, unicul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, care a făcut parte din ştafeta clasată pe primul loc, şi Alex Ciocan, multiplu campion naţional de ciclism. Cea mai aşteptată probă a fost însă cea Elite, unde au luat startul cei mai buni triathlonişti. Marele câştigător a fost Ciprian Bălănescu, care a terminat cu un avans de peste şase minute faţă de următorul sosit, Alex Diaconu. Ajunsă la a cincea ediţie, competiţia a avut premii-record, primii clasaţi fiind recompensaţi cu premii de peste 13.000 de euro. Toţi participanţii au primit însă medalia aniversară, iar organizatorii au oferit şi numeroase surprize.

„Pentru mine este prima participare şi a fost o experienţă deosebită. Am încercat să merg cât mai bine şi să-mi ajut colegii din ştafetă, dar am pierdut un pic de timp la schimbul de ştafetă”, a spus Alex Ciocan. „Mă bucur că am câştigat din nou şi pentru faptul că au venit foarte mulţi participanţi în acest an. Nu ştiu dacă vom putea avea un sportiv la Jocurile Olimpice de la Rio, dar sper ca România să fie reprezentată la triathlon în 2020”, a declarat Răzvan Florea. „Este o victorie importantă pentru mine şi îmi dă încredere înaintea Campionatelor Balcanice de Triathlon, care vor avea loc peste două săptămâni”, a spus câştigătorul, Ciprian Bălănescu. Organizatorii i-au oferit un premiu special lui Florin Georgescu, un participant nevăzător, care a fost prezent în proba de bicicletă din ştafeta olimpică, pedalând în tandem cu Alex Răcănel.