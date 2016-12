Spectacol incendiar pe muzica Depeche Mode, la Casa de Cultură

Casa de Cultură a Sindicatelor găzduieşte, astăzi, de la ora 19.00, ineditul show „Depeche/ Dance”, de Massimo Gerardi, inspirat de albumul „Music for the Masses” al celor de la Depeche Mode. Sub numele „Dance for the Masses”, spectacolul a fost montat în Germania, în urmă cu câţiva ani, bucurându-se de un mare succes cu celebrul Răzvan Mazilu. Coregraful italian Massimo Gerardi, în vârstă de 44 de ani, fan Depeche Mode de la 14 ani, a ales doar nouă dansatori din cei 80 de tineri care s-au prezentat la o audiţie, invitându-l pe Răzvan Mazilu să fie liderul trupei.

Spectacolul pleacă de la muzica renumitei formaţii britanice şi transformă hiturile într-un pretext pentru un spectacol de dans, care are ca temă dragostea şi singurătatea. Dansatorii români au repetat o lună mişcările pentru acest spectacol, sub supravegherea atentă a lui Răzvan Mazilu, el însuşi fan Depeche Mode încă din adolescenţă.

Din distribuţia show-ului fac parte: Răzvan Mazilu, Laura Andrei, Bianca Patrichi, Iudith State, Vanda Ştefănescu, Cristian Chiş, Mircea Ghinea, Levente Szasz, Florin Tănase, Mihai Smarandache. Biletele se pot achiziţiona de la sediul Casei de Cultură, la preţul de 40 şi 50 lei, fiind valabilă şi oferta specială „doi pe un bilet”, care se adresează elevilor, studenţilor, şomerilor şi pensionarilor.