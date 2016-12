Spectacol la a doua ediţie a Cupei Dobrogei

La finalul săptămânii trecute, la Balcic, în Bulgaria, a avut loc a doua ediţie a Regatei internaţionale Cupa Dobrogei pentru veliere sportive, competiţie organizată de Clubul Nautic Român şi Morski Klub - Balchik, cu sprijinul Municipalităţii Balcic şi al Consiliului Judeţean Constanţa. La startul întrecerii s-au prezentat opt cluburi, CS Nautic Român, CS Electrica Constanţa, CS Ştiinţa Constanţa, CS Fapt Bucureşti, Yacht Club Regal Român, Morski Klub Balcic, Yacht Klub Port Varna şi Yacht Klub Cerno More Briz, cu 45 de veliere sportive şi 59 de jucători. După trei zile de concurs la clasele competiţionale 470, 420, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4,7, Cadet şi Optimist, trofeul - o cupă înaltă de 98 de centimetri cântărind 5 kg, fabricată de meşteşugarii italieni din metal galben, cu o muză înaripată ce decorează capacul - a fost câştigat de CS Electrica Constanţa, cu 8 puncte. “Competiţia a fost o mare reuşită şi se profilează crearea unui campionat regional în jurul Cupei Dobrogea. Pentru prima oară, o regată a fost înscrisă în calendarul competiţional de la două federaţii, cea română şi cea bulgară. Condiţiile oferite de gazde au fost excelente, chiar dacă vântul ne-a dat ceva bătăi de cap. Ca şi la prima ediţie, desfăşurată pe Lacul Techirghiol, alături de noi a fost Consiliul Judeţean Constanţa, dar şi Primăria din Balcic, care ne-a pus la dispoziţie infrastructura”, a declarat Dan Mihăescu, preşedinte al Clubului Nautic Român.

Câştigătorii la fiecare clasă: Optimist - Ebru Bolat (Royal Yacht Club), Optimist masculin - Andrei Vlad Ion (Electrica), Optimist juniori - Andrei Vlad Ion (Electrica), Optimist feminin - Ebru Bolat (Royal Yacht Club), Optimist junioare - Luana Boicenco (Electrica), Cadet - David Dimitrov (Cerno More Briz) 420 - Aleksandar Slavchev (Balcic), 470 - Elenida Trancă (CS Fapt), Laser 4,7 - Mariela Nikolova (Cerno More Briz), Laser Radial - Daniel Nikolov (Cerno More Briz). La finalul întrecerii, organizatorii i-au răsplătit pe veliştii clasaţi pe primele locuri cu diplome şi medalii, la toate clasele competiţionale. Anul viitor, a treia ediţie a Cupei Dobrogei se va desfăşura la Eforie.