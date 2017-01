Spectacol la înălţime

După ce s-a îmbătat de necaz că nu ştie unde se află fiul său, un constănţean în vîrstă de 32 de ani s-a căţărat, miercuri noaptea, pe un releu aflat în curtea SC Petroconst SA, în apropierea sediului Serviciului de Ambulanţă Constanţa, şi a dat un spectacol memorabil. Sub privirile zecilor de curioşi care s-au adunat în stradă să-l urmărească, Cornel Ciobotaru s-a strîmbat la oameni şi a ţipat, pe scurt a făcut tot posibilul pentru a-şi distra publicul. Oamenii legii spun că Ciobotaru are un antrenament îndelungat în „domeniu”, el aflîndu-se la a şasea ispravă de acest gen. Miercuri seară, bărbatul, care s-a întors de curînd din Insulele Bahamas, unde a lucrat timp de o lună ca sablator, s-a hotărît să escaladeze din nou stîlpul de telecomunicaţii deoarece concubina sa îl părăsise luîndu-l cu ea şi pe băiatul său. „Am vrut să determin autorităţile să-mi spună unde se află băiatul meu, pe care nu reuşesc să-l găsesc. Pe mine nu mă deranjează că a plecat nevasta mea. Ce mă supără este că nu ştiu unde e băiatul meu, Damian Cristian Ciobotaru. Ieri dimineaţă (n.r - miercuri), după ce m-am certat cu soţia mea, l-am luat pe băiat şi l-am dus la un centru de plasament de pe strada Decebal ca să-l las în grija statului, pînă cînd judecătorul va decide dacă fiul va rămîne la mine sau la nevasta mea. Cînd am ajuns la centrul respectiv, acolo se afla şi soţia mea, care mi l-a smuls pur şi simplu pe băiat din braţe. Apoi, nişte agenţi de pază au sărit la mine şi m-au lovit”, a declarat Cornel Ciobotaru, care spune că nu ştie ce s-a întîmplat cu fiul său. „Am fost la Direcţia pentru Protecţia Copilului şi am întrebat unde este băiatul, dar nimeni nu a vrut să-mi spună. Aud de la rude că e pe la Mangalia, dar nu ştiu nimic sigur şi din cauza asta sînt neliniştit. Nici măcar poliţiştii nu mi-au putut da un răspuns la întrebarea asta. Eu vreau să ştiu, pentru că Damian îmi poartă numele şi am tot dreptul să întreb!”, a adăugat bărbatul. După aproape două ore, lucrătorii Secţiei 4 Poliţie au reuşit să-l calmeze pe cascadorul de ocazie şi l-au convins să revină cu picioarele pe pămînt, promiţîndu-i că nu îl vor amenda. Încurajat de făgăduinţele oamenilor legii, bărbatul s-a dat jos de pe releu, punînd astfel capăt aşteptării pompierilor militari şi ambulanţierilor sosiţi în zonă. Cornel Ciobotaru a fost escortat la Secţia 4 Poliţie şi sancţionat contravenţional cu 500 de lei. Poliţiştii spun că Ciobotaru este un cunoscut consumator de alcool şi că devine foarte violent atunci cînd se îmbată.