Spectacol maraton, la Teatrul Kodak

În fiecare an sunt aşteptări foarte mari de la gala de decernare a premiilor Oscar, ajunsă la a 83-a ediţie. De această dată, organizatorii au acceptat provocarea de a-i alege pe cei mai tineri prezentatori din istoria Oscarurilor, actorii Anne Hathaway şi James Franco care vor aduce cu siguranţă un suflu nou întregului spectacol. Anne Hathaway, de 28 de ani, şi James Franco, de 32 de ani, îşi mai trec în palmares premiera de a fi primul cuplu femeie - bărbat care să fi prezentat ceremonia. Alegerea lor a stârnit însă şi controverse pentru că cei doi sunt şi nominalizaţi la categoriile Cea mai bună actriţă, respectiv Cel mai bun actor. O altă noutate de anul acesta: mamele vedetelor nominalizate, numite “MOMInees”, sunt încurajate de producători să posteze comentarii pe Twitter despre odraslele lor. mama prezentatorului James Franco se va afla în acest pluton. Ceremonia va avea loc la Teatrul Kodak din Los Angeles.

Spre deosebire de ceilalţi ani, la această ediţie nu există montaje cu imagini din filmele nominalizate, nu există cei cinci prezentatori care să ofere detalii despre nominalizaţii la categoriile Cel mai bun actor şi Cea mai bună actriţă. Producătorii au decis să readucă în atenţia publicului mini-recitalurile reprezentative pentru nominalizările la categoria Cel mai bun cântec de pe coloana sonoră a unui film. Randy Newman va cânta “We Belong Together” din “Toy Story 3 / Povestea Jucăriilor 3”, Mandy Moore şi Zachary Levi interpretează în duet “I See the Light” din filmul de animaţie “Tangled / O poveste încâlcită”, iar Gwyneth Paltrow, care cântă “Coming Home” în filmul “Country Strong”, va fi, de asemenea, pe scenă. Pentru că Dido, nominalizată împreună cu Rollo Armstrong şi A.R. Rahman pentru “If I Rise” din “127 Hours”, nu a putut fi prezentă la gală, producătorii au ales să fie înlocuită de Florence Welch de la trupa Florence and the Machine.

Favoritele la câştigarea celor mai multe premii sunt lungmetrajul “The King\'s Speech / Discursul regelui”, în care actorul Colin Firth interpretează rolul regelui George al VI-lea al Marii Britanii, care a primit cele mai multe nominalizări la Oscar, nu mai puţin de 12. Filmul a şi fost recompensat de majoritatea sindicatelor profesioniştilor de la Hollywood, fiind şi marele câştigător la gala premiilor Academiei de Film şi Televiziune Britanice (BAFTA), unde a obţinut şapte trofee. Şi filmul “The Social Network / Reţeaua de socializare”, o cronică a felului în care a apărut Facebook, în regia lui David Fincher, nominalizat la opt categorii. Un outsider care însă poate provoca o mare surpriză este western-ul “True Grit / Adevăratul curaj” al fraţilor Ethan şi Joel Coen. “The Social Network / Reţeaua de socializare” se bazează pe simpatia criticilor americani şi pe succesul de la recenta gală a premiilor Globul de Aur, unde a fost recompensat cu patru trofee majore. În faţa acestor candidaţi de calibru, câteva alte filme şi echipele tehnice din spatele lor pot emite pretenţii la câştigarea unor Oscaruri. Printre acestea se află drama “The Fighter”, o poveste din lumea boxului, “Black Swan / Lebăda neagră”, o incursiune în universul obsesiv al unei balerine, dar şi “Inception / Începutul”, celebrul thriller regizat de Christopher Nolan, cu un succes de casă impresionant.

În ceea ce-i priveşte pe actorii din rolurile principale, marele favorit este Colin Firth care concurează cu veteranul Jeff Bridges, şeriful din “True Grit / Adevăratul curaj”, dar şi James Franco pentru uluitoarea sa prestaţie din “127 houres / 127 de ore”. La categoria feminină favorita clară este Natalie Portman, premiată pentru rolul balerinei obsedate de succes din drama “Black Swan / Lebăda neagră”, recompensată cu Globul de Aur, premiul BAFTA şi cu recunoaşterea primită din partea Sindicatului actorilor americani. Au mai fost nominalizate Annette Bening pentru rolul din “The Kids Are All Right”, Nicole Kidman pentru rolul din “Rabbit Hole”, Jennifer Lawrence din “Winter\'s Bone” şi Michelle Williams din “Blue Valentine”. Totodată, două filme francofone sunt în cursă, “Hors-la-loi”, filmul algerianului Rachid Bouchareb, şi “Incendies”, al regizorului canadian Denis Villeneuve, la categoria Cel mai bun film străin cu peliculele “Biutiful” (Mexic), “Dogtooth” (Grecia) şi “In a Better World” (Danemarca).