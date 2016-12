Spectacol nautic la Constanţa

Una dintre cele mai importante întreceri de yachting din lume, Campionatul Mondial de Yachting “Flying Dutchman World Championship Romania 2010”, va debuta duminică la Constanţa. La startul întrecerii se vor alinia peste 50 de ambarcaţiuni cu vele din 15 ţări, de pe trei continente, o parte dintre acestea sosind deja la Constanţa, pentru primele antrenamente şi pentru a confirma înscrierea în concurs. Competiţia, organizată de către Federaţia Română de Yachting, Yacht Club Bucureşti, Asociaţia Internaţională a clasei Flying Dutchman şi Power Marine, va oferi un regal al yachtingului pentru toţi iubitorii sporturilor nautice, regatele putând fi urmărite de pe faleza din Portul Turistic Tomis Constanţa şi de pe plaja Modern. “După ce a fost ales în funcţie, noul preşedinte al Federaţiei Române de Yachting, Mihai Butucaru, a dorit să dea viaţa acestei federaţii, care guvernează toate sporturile nautice din ţara noastră. Astfel, în urmă cu un an şi jumătate, s-a înscris în cursa pentru găzduirea acestei competiţii şi, după ce a primit acest drept, ne-a rugat pe noi, Power Marine, să-l ajutăm la organizare. Cum nu am reuşit să adunăm fondurile necesare pentru desfăşurarea Class One la Mamaia, am dorit să avem o competiţie importantă pe apă în oraşul nostru şi am găsit tot ce era nevoie pentru organizarea acestui concurs”, a explicat administratorul Power Marine, Ionuţ Barbu. “Este prima oară când România găzduieşte un campionat mondial de yachting, iar eforturile depuse de organizatori sunt considerabile. Flying Dutchman este o fostă clasă olimpică, la care participă ambarcaţiune cu trei vele şi cu un echipaj format din două persoane. Concursul se va desfăşura pe un traseu în formă de triunghi, în largul Mării Negre, putând fi vizionat de pe mal. La întrecere vor fi prezenţi cei mai buni sportivi de la această categorie”, a adăugat preşedintele FRY, Mihai Butucaru. Startul oficial al competiţiei se va da duminică, atunci când se va definitiva lista participanţilor şi va avea loc ceremonia de deschidere. Regatele se vor desfăşura pe parcursul săptămânii viitoare, singura zi de pauză fiind joi. Ceremonia de premiere şi cea de încheiere a întrecerii sunt programate sâmbătă, iar pe 8 şi 9 august participanţii vor fi invitaţi la o excursie în Delta Dunării.