Spectacol pe două roţi

16:09:58 / 26 Septembrie 2014

Rectificare

Meritele acestui eveniment sunt in totalitate ale organizatorilor Ciclism Constanta reprezentati de Dragos Constantin. ISA nu are niciun merit in organizarea acestui eveniment. ISA doar este prezenta prin membrii ei la fiecare eveniment "JOI SEARA BICICLETELOR" si sustine de fiecare data aceasta activitate de recreere precum si regulile stabilite de organizatori. Remus IUHASZ - Presedinte ISA