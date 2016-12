Spectacol pe două roţi

Timp de două zile, sâmbătă şi duminică, la fosta carieră de piatră de la Urluia, au răsunat zgomote de motor. În jur de 50 de împătimiţi ai sportului cu motor pe două roţi au luat startul la prima competiţie off-road pentru motociclete organizată în judeţul Constanţa. Sâmbătă, concurenţii s-au duelat la Cupa Trophaeum Traiani la motocros, juniori şi seniori, iar duminică, participanţii, printre care s-a numărat prezentatorul matinalului de la Antena 1, Dani Oţil, au concurat în etapa a 7-a din cadrul Campionatului Naţional Individual de Endurocros. „Pentru organizarea competiţiei am scos din buzunar peste 30.000 de euro. Am plătit totul, de la garduri până la buldozere, iar nivelul a fost aproape de etapa de Campionat Mondial organizată la Buzău”, a declarat unul dintre organizatori, Gabriel Olariu. Pe lângă cele două curse de motociclete, cei prezenţi au avut parte şi de o întrecere de ATV-uri, muzică şi multe fete frumoase. Partea feminină a fost prezentă şi în întrecerea oficială, trei fete aliniindu-se la start, însă atracţia a fost un puşti în vârstă de 4 ani, care nu s-a sfiit să înfrunte caii putere ai motoarele alături de concurenţi mult mai experimentaţi. Nici patronul clubului braşovean Vectra şi participant la etapa de ieri, Marcel Buduză, nu a trecut neobservat, sosind la concurs cu elicopterul. Din păcate, printre concurenţi nu s-a numărat niciun constănţean, întrucât în judeţul nostru nu există cluburi de specialitate.

PASIUNE EXTREMĂ. Sutele de spectatori au fost cu ochii pe Dani Oţil, care a dezvăluit cum s-a “îndrăgostit” de cursele de endurocros. „Pasiunea a apărut prin 2006, când am mers la o etapă de motocros cu un prieten care dorea să facă fotografii. Mi-a plăcut şi peste o săptămână aveam deja prima mea motocicletă. Drept urmare, de aproape patru ani particip la etapele din Campionatul Naţional şi intru în puncte. La ultima cursă, am terminat al treilea la clasa mea. Probabil că, dacă aş avea timp să particip la mai multe etape, aş fi destul de sus în clasament, însă vin din prietenie şi din plăcere. Trebuie să recunosc că-mi plac mai mult cursele de hard-endurocros, cele organizate în relief montan, unde ne căţărăm pe bolovani şi stăm între şase şi opt ore pe motocicletă. La şes este cu totul altfel. Cursa durează vreo oră şi jumătate, dar sunt plăcut surprins de ceea ce au făcut organizatorii cu acest circuit”, a declarat vedeta matinalului de la Antena 1. Obişnuit al acestor curse, Oţil concurează pe o motocicletă Husaberg, un fel de KTM şi este mândru că nu a avut parte de vreun incident major. „Am testat tot felul de motociclete, dar abia acum consider că am găsit ceea ce mi se potriveşte. În ceea ce priveşte incidentele, sunt prieten bun cu doi campioni mondiali, britanicul Graham Jarvis şi neozeelandezul Chris Birch, care au ajuns la aceste performanţe extraordinare fără vreo accidentare gravă”, a mai spus Oţil.