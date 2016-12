Spectacol pe stadionul “Farul” cu fostele glorii constănţene

Ieri, pe stadionul “Farul”, foştii jucători ai echipei constănţene FC Farul din ultimii 50 de ani şi-au dat întâlnire într-o partidă care ar fi trebuit să adune în tribune măcar câteva mii de constănţeni. Din păcate, au fost doar aproximativ 200 de spectatori, nostalgici ai vremurilor când culorile clubului constănţean impuneau respect pentru orice jucător. Pe teren însă lucrurile au stat cu totul altfel, partida “generaţiilor” încheindu-se la egalitate, scor 5-5. Antrenor al Farului în urmă cu trei-patru decenii, Petre Comăniţă şi-a avertizat jucătorii la încălzire: „Aveţi grijă la cartonaşe, unii sunteţi aproape de suspendare” spre amuzamentul celor care îmbrăcau tricoul Farului în urmă cu 15-20 de ani şi chiar mai mult. Mai “tinerei” decât adversarii îmbrăcaţi în tricouri galbene, echipa “albaştrilor” lui Adi Pitu, Marian Popa, Stelian Carabaş, Bănică Oprea, Ion Barbu şi Cosmin Paşcovici, alături de care a evoluat şi Gabi Stan, viceprimarul Constanţei, a înscris primele trei goluri ale întâlnirii, prin Marian Popa (min. 15), Gabi Stan (min. 18) şi Adi Pitu (min. 21), “galbenii” replicând prin Funda, în min. 24. „Singurul jucător care a driblat cu mâna în careul advers”, aşa cum se amuzau cei prezenţi în tribune, a încercat să păcălească vigilenţa centralului Claudiu Marcu în două rânduri, fără succes însă. După pauză “galbenii” lui Zahiu, Funda, Mustafa, Moisescu sau Mănăilă au restabilit egalitatea prin reuşitele lui Gabi Zahiu (min. 32) şi Crăciun (min. 38). Până la final ambele formaţii au mai înscris de câte două ori, Grigorie Tudor (min. 45) şi Marian Popa (min. 48) - pentru “albaştri”, respectiv Marius Zadea (min. 52) şi Gabi Zahiu (58) - pentru “galbeni”. S-a încheiat 5-5, o remiză aplaudată şi de cei care au privit partida de la tribuna oficială: Dumitru Tănase, Constantin Tîlvescu, Mihai Turcu, Dumitru Nistor, Marin Tufan, Vasile Mihu, Florea Bălosu, Ion Zamfir, Ioan Ghirca, Ion Codin, George Drogeanu, Ion Moldovan, Constantin Gache, Gheorghe Popa, Dima Tararache, Paul Peniu, Sorin Tufan şi Ştefan Petcu, iniţiatorul acestui eveniment. După partidă, cei invitaţi la această acţiune au depănat amintiri la un restaurant din staţiunea Mamaia, repriza a treia fiind cea mai dificilă.

„Poate că dacă această iniţiativă venea mai devreme s-ar fi putut face mai mult pentru fotbalul constănţean. Probabil că s-a schimbat şi mentalitatea fotbaliştilor. Noi jucam fotbal de plăcere. Noi eram majoritatea constănţeni, acum se caută jucători din străinătate. Erau spectatori şi în copaci, lumea ţinea la noi. Au rămas multe amintiri frumoase, am străbătut aproape întreg globul cu FC Farul”, îşi aminteşte fostul mijlocaş Dumitru Tănase, component al Farului în perioada 1965-1975. „Este lăudabil când se organizează aşa ceva. Băieţi cu care am avut succes, o echipă care umplea stadionul şi niciodată nu se bătea pentru evitarea retrogradării. Le mulţumesc tuturor celor care au organizat acest eveniment”, a precizat şi profesorul Petre Comăniţă. „Am fost deosebit de onorat să joc alături de fotbalişti de o astfel de valoare, care au făcut istorie în Constanţa. Am fost emoţionat la început, am reuşit şi un gol, m-am simţit extraordinar. Am vorbit cu Ştefan Petcu şi a rămas ca la anul să ne organizăm şi mai bine, să vindem şi nişte bilete şi să ajutăm o grupă de copii”, a mărturisit viceprimarul Gabi Stan.

Au evoluat - Echipa “Galbenilor“ (antrenori: Petre Comăniţă şi Ion Constantinescu): Sărăcin - Mănăilă, L. Ştefan, Axinciuc, Mustafa - Manea, Moisescu, M. Georges - Funda, Zahiu, Butoiu. Au mai intrat: Cr. Munteanu, Crăciun, Zadea şi C. Turcu; Echipa “Albaştrilor” (antrenori Constantin Mareş şi Dumitru Antonescu): D. Ştefănescu - Marian Dumitru, I. Barbu, Paşcovici, N. Niţă - Carabaş, N. Tănase, A. Pitu - B. Oprea, M. Popa, G. Stan. Au mai intrat: M. Stere, Gr. Tudor şi Fl. Lungu. Au arbitrat: Claudiu Marcu - Aurel Oniţa şi Ovidiu Stoianof (toţi din Constanţa).