Spectacol total la BCR Tenis Partener Platinum - Cupa Persil

Desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la baza sportivă Tenis Club Idu, situată pe malul Lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, BCR Tenis Partener Platinum - Cupa Persil, turneu de tenis rezervat exclusiv amatorilor, a oferit numeroase surprize celor prezenţi. După ce Direcţia V a cîntat vineri seara, la petrecerea jucătorilor, competiţia a fost onorată sâmbătă de prezenţa lui Horia Tecău, câştigător a cinci turnee şi finalist la Wimbledon în acest an, toate performanţele fiind obţinute în proba de dublu. Constănţeanul a acceptat rugămintea organizatorilor şi a susţinut sâmbătă seara un meci de dublu, împreună cu trei dintre tinerii participanţi la turneu, Adrian Andrei Toma (18 ani, Bucureşti), Alexandru Stoia (17 ani, Cluj) şi Cosmin Onţică (15 ani, Constanţa). Jucătorul în vârstă de 25 de ani a făcut pereche pe rând cu fiecare dintre cei trei, dezvăluindu-le o parte din secretele jocului de dublu. Spectacolul, care a durat în jur de o oră, a fost comentat de fostul mare tenisman Sever Dron. “M-am bucurat să fiu aici, pe terenul unde am copilărit, cu aceşti băieţi minunaţi. Îi felicit pe organizatori, BCR Tenis Partener. Au avut o idee extraordinară cu această competiţie, iar, în ceea ce mă priveşte am încercat să-i pun în evidenţă pe băieţi. Este incredibil ce s-a realizat într-un singur an, pentru că au participat aproape 5.000 de jucători. Este un lucru incredibil pentru tenis, care, cu ajutorul acestei competiţii, poate creşte în Romania”, a spus Tecău la final. Un alt moment important a avut loc ieri dimineaţă, când s-a desfăşurat acţiunea BCR Tenis 10, un proiect dedicat promovării tenisului, la care vor participa copii între 4 şi 10 ani. La competiţie au participat 45 de copii, împărţiţi pe trei categorii de vârstă. La 6-7 ani s-a impus Matei Palcău, la 7-8 ani a câştigat Andreea Ghica, în timp ce Maria Neacşu a ieşit învingătoare la 9-10 ani. Câştigătorii BCR Tenis Partener Platinum - Cupa Persil, desemnaţi ieri, au fost Florian Arsenescu (nivelul 9), Ştefan Ungureanu (nivelul 8), Radu Crişan (nivelul 7), Constantin Desagă (nivelul 6) şi Andrei Niri (nivelul 5).