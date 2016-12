Spectacol total la Class One Romanian Grand Prix

Amatorii de adrenalină aşteaptă cu nerăbdare cele două curse ale Class One Romanian Grand Prix, programate sîmbătă şi duminică, de la ora 15.00, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia. Spectacolul a debutat vineri, cu antrenamentele oficiale, cea mai rapidă fiind Fazza 3, ambarcaţiunea echipei Victory, care şi-a surclasat contracandidatele. La finalul antrenamentelor, a fost organizată o conferinţa de presă la Hotelul “Rex”. Primarul Radu Mazăre a declarat că se aşteaptă la două curse spectaculoase în cele două zile de concurs: “Am ajuns deja la cel de-al treilea an şi sînt sigur că lucrurile vor fi, în continuare, la fel de bune, iar sîmbătă şi duminică vom asista la două curse spectaculoase. Traversăm o perioadă de criză şi unii spun că poate nu mai era momentul organizării acestui eveniment, dar dacă faci aşa ceva unii vor spune că de ce îl faci, iar dacă nu îl organizezi se vor găsi alţii care să spună că de ce nu ai făcut. Era nevoie ca turismul nostru să nu intre în criză şi iată că evenimentele organizate pe litoral au dat roade. Sînt foarte mulţi turişti în oraş şi tocmai de aceea am prelungit şi sezonul cu două săptămîni“. În privinţa bugetului de la Class One Romanian Grand Prix, primarul Constanţei a afirmat că acesta este de 1.200.000 euro. “Primăria a alocat acestui eveniment 350.000 de euro, iar Consiliul Judeţean alţi 400.000, motiv pentru care îi mulţumesc preşedintelui Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu. Restul de bani provin din diverse sponsorizări sau colaborări“, a spus Mazăre. “Vor fi condiţii mai bune de vizionare a cursei pentru că va fi montată o tribună specială. În privinţa traseului, au fost înlăturate toate obstacolele pentru ca întrecerea să se desfăşoare în cele mai bune condiţii”, a declarat Ionuţ Barbu, administrator Power Marine.

Oaspete surpriză

Class One Romanian Grand Prix a avut un oaspete surpriză, vineri dimineaţă sosind la Mamaia Saeed Hareb, preşedintele World Professional Powerboating Association (WPPA), asociaţia responsabilă cu dezvoltarea Class One şi cu stabilirea regulilor competiţionale. Hareb a revenit la Constanţa după doi ani, pentru a vedea acum cursele de sîmbătă şi duminică, dar mai ales pentru a participa la discuţiile privind implementarea noilor reguli în Class One World Powerboat Championship. “Faţă de acum patru ani, cînd am venit pentru prima oară la Constanţa, pentru a discuta despre organizarea acestui Grand Prix, lucrurile arată mult mai bine. Este una dintre cele mai bune locaţii pe care le avem, iar condiţiile sînt excelente. Este a doua oară cînd vin aici şi prietenul meu, primarul Radu Mazăre, care face o treaba bună în acest oraş, mă surprinde cu ceva nou. Mamaia concurează cu celelalte locaţii, iar drept dovadă ca totul merge bine, cei din Rio de Janeiro, care vor găzdui o etapă anul viitor, au venit acum la Constanţa pentru a observa la faţa locului cum se organizează o cursă de Class One. Sper ca anul viitor să revină în campionat şi cei de la Qatar Team şi chiar să apară şi mai multe echipe noi. Pentru România ar fi extraordinar să aibă o echipă, după ce are deja acest Grand Prix. Este următorul pas”, a spus Hareb. La Mamaia a venit si Matteo Nicolini, copilotul ambarcaţiunii Qatar 95. “Este mult mai relaxant să priveşti cursa de pe margine. Avem unele discuţii şi, dacă se vor face schimbări, este posibil să revenim în campionat încă din acest an”, a spus Nicolini.

Parada ambarcaţiunilor, din nou în prim plan

Organizatorii Class One Romanian Grand Prix au pregătit vineri seară o surpriză celor aflaţi în această perioadă pe litoral. Într-o paradă demnă de importanţa evenimentului, cele zece ambarcaţiuni au putut fi admirate pe străzile oraşului Constanţa şi în Mamaia. “Ceva interesant pentru Constanţa, a devenit deja tradiţie. La cît costă o asemenea ambarcaţiune normal că nu are cum să nu îţi placă. Dacă voi avea timp voi merge, cu siguranţă, la cursele de sîmbătă şi duminică“, a declarat constănţeanul Marian Vişinescu. “Am venit cu întreaga familie pe litoral şi mă felicit că am ales această perioadă pentru a-mi petrece concediul, deoarece putem urmări un eveniment de calitate. Este un spectacol pe care nu îl poţi vedea în fiecare zi şi bineînţeles că voi merge la ambele curse“, ne-a declarat piteşteanul Ion Dumitrescu.

Ziua de vineri s-a încheiat cu prezentarea echipelor participante pe scena amplasată în Piaţeta Cazino din Mamaia, piloţii fiind aplaudaţi de fanii Class One. La final, Radu Mazăre a anunţat, în premieră, surpriza pregătită pentru duminică: “Voi face o liniuţă, conducînd o ambarcaţiune Class One, care se va întrece cu un elicopter de acrobaţii, unul dintre cele patru de acest fel existente în lume. Mă bucur că apreciaţi eforturile noastre şi vă doresc să vă bucuraţi de cele două curse”. De asemenea, preşedintele WPPA, Saeed Hareb, le-a mulţumit celor prezenţi pentru felul în care este organizat acest eveniment: “În urmă cu trei ani, ne-am întrebat de o sută de ori de ce să facem această cursă la Mamaia. Acum, cînd văd cum este totul organizat, vă pot spune un lucru: noi avem nevoie de voi mai mult decît aveţi voi nevoie de noi”.

Programul Class One Romanian Grand Prix 2009

Sîmbătă - 29 august

11.00 - 12.30 - Edox Pole Position

13.00 - 13.45 - Flying Bull Airshow - acrobaţii aeriene executate de un elicopter Red Bull

15.00 - Class One Romanian Grand Prix, prima cursă

19.00 - Ceremonia de premiere la scena din Piaţeta Cazino Mamaia

Duminică - 30 august

11.00 - 12.00 - Antrenamente oficiale

13.00 - 14.00 - Flying Bull vs. Nor-Tech - întrecere între elicopterul Red Bull şi o ambarcaţiune Class One

15.00 - Class One Romanian Grand Prix, a doua cursă

16.00 - Ceremonia de premiere la scena din faţa Hotelului “Rex” din Mamaia

I. COMAN, S. TEODOREANU