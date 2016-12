Spectacol total la Class One Romanian Grand Prix

Pentru iubitorii sporturilor cu motor, prima zi a Class One Romanian Grand Prix a reprezentat reîntîlnirea cu ambarcaţiunile participante la a treia ediţie a întrecerii de pe Lacul Siutghiol, din Mamaia. Antrenamentele oficiale de vineri au prefaţat cele două curse programate sîmbătă şi duminică, amatorii de adrenalină putînd urmări, în plus, acrobaţiile aeriene executate de un elicopter Red Bull, sîmbătă, dar şi o inedită întrecere între elicopterul Red Bull şi o barcă de cursă, duminică. Tot vineri, turiştii aflaţi pe litoral, dar şi constănţenii, au asistat la parada bărcilor cu motor, pe străzile oraşului Constanţa şi în Mamaia, precum şi la prezentarea echipelor participante. “Duminică voi face o liniuţă, conducînd o ambarcaţiune Class One, care se va întrece cu un elicopter de acrobaţii. Mă bucur că apreciaţi eforturile noastre şi vă doresc să vă bucuraţi de cele două curse”, a spus, la final, primarul Radu Mazăre. “În urmă cu trei ani, ne-am întrebat de o sută de ori de ce să facem această cursă la Mamaia. Acum, cînd văd cum este totul organizat, vă pot spune un lucru: noi avem nevoie de voi mai mult decît aveţi voi nevoie de noi”, a declarat preşedintele World Professional Powerboating Association, Saeed Hareb. Acum, totul este pregătit pentru cele două curse, ambarcaţiunile cu motoarele turate la maximum putînd începe lupta pentru cîştigarea celor două curse de la Mamaia. Accesul spectatorilor este gratuit.

