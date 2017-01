Spectacol total la festivitatea de închidere a Jocurilor Olimpice

A XXX-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară de la Londra s-a încheiat în noapte de duminică spre luni cu o grandioasă ceremonie de închidere desfăşurată pe Stadionul Olimpic şi care a durat aproximativ trei ore. La show-ul conceput de directorul artistic Kim Gavin, care a costat aproximativ 15 milioane de lire sterline, au participat 3.500 de voluntari, iar vedetele prezente au primit pentru prestaţia lor suma simbolică de o liră sterlină. Ceremonia a început după bătăile unei replici a celebrului Big Ben.

Defilarea sportivilor la ceremonia de închidere a început cu intrarea în arenă a celor care au purtat steagurile celor 204 naţiuni, România fiind reprezentată de Sandra Izbaşa. Apoi, surprinzător, alţi sportivi au început să apară din tribune, venind printre spectatori. Sportivii s-au strâns pe teren lăsând între ei câteva porţiuni, întregul tablou având aspectul steagului britanic.

DE LA JOHN LENNON, LA GEORGE MICHAEL ŞI SPICE GIRLS. Un cor de 100 de oameni din Liverpool, majoritatea copii purtând tricouri albe cu cuvântul “Imagine” scris pe ele, a cântat melodia cu acelaşi nume, formând un “duet” special cu John Lennon, cu ajutorul unor imagini filmate cu acesta pe 22 iulie 1971, într-un spectacol de culoare şi lumină. În acelaşi timp, zeci de voluntari au format la centrul terenului, din 101 fragmente, chipul lui Lennon în relief. Într-o “baie” de lumină albastră, în arenă a apărut apoi celebrul George Michael. Trupa Kaiser Chiefs, David Bowie, celebrele modele britanice Naomi Campbell, Kate Moss, Lily Donaldson, Stella Tennant, Karen Elson, Lily Cole, Georgia May Jaggar, Jourdan Dunn şi David Gandy, Annie Lennox, Ed Sheeran, cântăreţ descoperit de firma de management a lui Elton John, actorul Russell Brand, Fatboy Slim, Jessie J, Tinie Tempah şi Taio Cruz i-au ridicat în picioare pe cei 80.000 de spectatorii prezenţi în tribune.

Cel mai aşteptat moment al serii pentru mulţi fani din întreaga lume a fost apariţia trupei Spice Girls, reunită special pentru această ocazie. Emma Bunton, Mel C, Victoria Beckham, Geri Halliwell şi Mel B au intrat pe stadion cu cinci taxiuri iniţial negre, care treptat s-au colorat cu mii de lumini. După ce au cântat melodia lor de debut, “Wannabe”, ele s-au urcat pe maşini şi au făcut turul stadionului, cântând “Spice up your Life”. Liam Gallagher, fost component al trupei Oasis, a interpretat apoi piesa “Wonderwall” împreună cu actuala sa trupă, Beady Eye. Şi-au făcut apariţia apoi biciclişti zburători, personaje de epocă, soldaţi romani, dansatori indieni, călugăriţe pe rotile, omul ghiulea şi Eric Idle cântând celebra “Always look on the bright side of life” alături de solista de operă Susan Bullock. A urmat melodia oficială a JO, “Survival”, interpretată de trupa Muse. Pe patru ecrane aduse la centrul terenului, Freddie Mercury a făcut introducerea unui moment susţinut de Brian May, cu faimosul său “call and response”, la care publicul a reacţionat cântând la unison. După un solo al lui May, acesta şi colegul său din Queen, Roger Taylor, au cântat “Brighton rock”. Simfonia muzicii britanice s-a încheiat cu piesa “We will rock you”, interpretată de Queen şi Jessie J.

DUPĂ LONDRA, RIO DE JANEIRO. Segmentul final al ceremoniei a început cu intonarea imnului Greciei, însoţit de înălţarea drapelului elen, urmată de imnul olimpic interpretat de două coruri masculine. Drapelul olimpic a fost coborât şi adus pe scenă de primarul Londrei, Boris Johnson, care a fluturat steagul de patru ori, l-a înmânat preşedintelui CIO, Jacques Rogge, care a făcut acelaşi lucru, iar în cele din urmă drapelul a ajuns la Eduardo Paes, primarul oraşului Rio de Janeiro, gazda ediţiei din 2016 a Jocurilor Olimpice. În tonurile imnului Braziliei, a fost înălţat drapelul acestei ţări şi întregul stadion s-a colorat în verde şi galben. Timp de opt minute, după ce un celebru dansator brazilian, Renato Sorriso, şi-a făcut apariţia în centrul terenului deghizat într-un măturător ce încearcă să înveţe un britanic să danseze şi o imensă zeiţă a apei a dat startul unui ritual de sărbătoare din pădurea amazoniană, a avut loc un spectacol de muzică, samba şi carnaval din Brazilia, cu mai multe personaje celebre - Pele, Alessandra Ambrosio, Seu Jorge, Marisa Monte, BNegao - la final, apărând într-o explozie de culori şi lumină logoul Jocurilor Olimpice de la Rio. Preşedintele Comitetului de Organizare al JO de la Londra, Sebastian Coe, şi Jacques Rogge au rostit discursurile de încheiere a ceremoniei, mulţumindu-le tuturor celor implicaţi în evenimentul sportiv, iar preşedintele CIO a declarat Jocurile închise, pe care le-a calificat drept “fericite şi glorioase”.

Flacăra olimpică s-a deschis în 204 “petale”, deasupra apărând o pasăre de foc, moment însoţit de o nouă surpriză: trupa Take That cântând “Rule the world”. Deasupra stadionului s-au aprins focuri de artificii, iar peste 200 de balerine de la Baletul Regal s-au îndreptat în paşi de dans către petale, care s-au stins. Show-ul s-a încheiat într-o atmosferă incendiară, cu legendara trupă The Who. Cele 204 “petale” din care era format vasul în care se afla torţa olimpică au fost stinse şi vor fi oferite fiecărei naţiuni participante.