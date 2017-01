Spectacol total la Trofeul “Telegraf”

Cine a lipsit duminică din tribunele Sălii Sporturilor la meciurile etapei a treia a celei de-a 16-a ediţii a Trofeului “Telegraf”, cea mai veche competiţie de fotbal în sală din ţară rezervată veteranilor, a avut ce regreta. Toate partidele au oferit goluri spectaculoase, lupta pentru puncte şi pentru calificarea în optimile de finală ale competiţiei devenind din ce în ce mai interesantă. În Grupa A, duelul pentru prima poziţie rămîne deschis oricărui rezultat, Frontiera Tomis, Alpha, CS Eforie şi Voinţa fiind cele mai puternice echipe. Situaţie mult mai complicată în Grupa B, în care în urma rezultatelor consemnate în runda a treia toate cele şase formaţii păstrează şanse la accederea în optimi, ultimele două etape fiind decisive. Telegraf & TV Neptun este în scădere de turaţie, neacomodarea cu ora de Liga Campionilor permiţînd Portului să obţină un succes pe deplin meritat. În Grupa C, Săgeata Stejaru a reuşit un nou scor fluviu, 15-3 cu Jandarmii Dobrogea, rezultatul final fiind stabilit de “vedeta” campioanei en titre, Dumitru “Cuciubina” Pufleanu, care are onoarea de a-şi trece numele pe lista marcatorilor alături de fostele vedete ale Farului, Marian Popa şi Gică Butoiu. În plus, fraţii “Dinamită”, Adam şi Nicea Paşata, au organizat defensiva, “săgeţile” primind doar trei goluri. Dinamo a cîştigat duelul cu Steaua... Mării Techem mult mai greu decît se aştepta şi visează acum la o mare surpriză în confruntarea directă cu Săgeata Stejaru. În Grupa D, Municipal şi Elox au oferit un meci spectaculos, încheiat nedecis, scor 3-3, iar de această remiză a profitat Tomis Millenium, care a avansat pe locul secund, graţie golaverajului.

Rezultatele şi marcatorii din partidele etapei a III-a: Alpha - Voinţa 2-2 (Cornăţeanu, I. Minea/ Dumitrof, Farcaş); Municipal - Elox 3-3 (V. Covrig, Mihai Georges, I. Ionescu/ Cr. Foamete-2, A. Foamete); CS Eforie - Frontiera Tomis 4-0 (Baraghin-2, A. Slave, Ursoi); Real - Cosmos 2-2 (Baicu-2/ Ergean, Tudose); ITC - Tomis Millenium 2-5 (Baidoc-2/ Funda-2, Pitu-2, V. Băiceanu); Capitol ’84 - Recolta Cumpăna 2-1 (Dârmon, D. Marinescu/ Agafiţei); Julius - Perla Murfatlar Basarabi 4-1 (Dancia-2, Iulian Sandu, V. Şerban/ N. Călin); Săgeata Stejaru - Jandarmii Dobrogea 15-3 (M. Popa-4, Blacioti-3, Butoiu-2, M. Iordan-2, Anagnoste, Guliu, A. Paşata, Pufleanu/ Pahon-2, M. Stoian); Arca ANR - FC Constanţa 2-2 (Feodor, Mirea/ Beşleagă, N. Croitoru); Dinamo - Steaua Mării Techem 3-2 (Pall, Bărăitaru, Răduinea/ Maliu, Dodu); Intersport - SNC 3-1 (M. Florea, L. Dumitrescu/ L. Călin); Telegraf & TV Neptun - Portul 2-5 (Daniel Dragu, Ciprian Mihai/ Toşa-2, N. Scupra-2, S. Uriaşu).

