Spectacole de calitate, pe scena Casei de Cultură

Publicul de la malul mării a urmărit, în acest an, la Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacole de calitate pentru toate gusturile, de la concerte la piese de teatru şi balet. Pentru 2008, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, Gheorghe Ungureanu, a pregătit un program la fel de atractiv ca cel din acest an, prima spectacol putînd fi urmărit pe data de 26 ianuarie. Este vorba despre piesa de teatru „Himnus”, de Gyorgy Schwaida, în regia lui Radu Dinulescu, o producţie a Casei de Cultură Arad şi a Teatrului „Fani Tardini\" din Galaţi, care a obţinut Marele Premiu la secţiunea Off a celui mai mare Festival de teatru, cel găzduit de oraşul francez Avignon. Din distribuţia acestei producţii teatrale fac parte: Victoria Cociaş, Claudiu Bleonţ, Liliana Lupan, Vasile Dănilă. „Deşi piesa a fost scrisă mai demult, este regizată într-o manieră contemporană, actuală şi priveşte integrarea noastră în Uniunea Europeană. Este o familie simplă, modestă, cum sînt multe în Europa de Est, care se confruntă cu marile probleme ale mondializării, ale integrării europene, pe care nu le înţeleg şi care produc, în această piesă, o dezintegrare totală a familiei...\", a declarat Victoria Cociaş. Biletele pentru acest spectacol au fost puse în vînzare la agenţia Casei de Cultură, preţurile acestora fiind de 25 şi 30 de lei.

Un alt spectacol de calitate care va putea fi urmărit pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor este „Parfumele nebunelor dorinţi”, susţinut de maestrul Tudor Gheorghe, pe data de 5 februarie. Trubadurul oltean a mai prezentat acest concert la Constanţa, pe 24 octombrie, cînd s-a bucurat de un public numeros. Spectatorii vor avea parte de două ore extraordinare, în care vor audia vechile tangouri, valsuri şi cîntece de dragoste din perioada interbelică, alternate cu glumele şi povestirile maestrului Tudor Gheorghe. Biletele pot fi achiziţionate de la agenţia Casei de Cultură a Sindicatelor, la preţul de 50 de lei.