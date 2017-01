Spectacole de iarnă la Casa de Cultură

„CELEBRATE CHRISTMAS” Luna decembrie aduce, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, două spectacole de iarnă speciale, care îi vor încânta, cu siguranţă, pe constănţeni, invitându-i să intre în atmosfera magică a mult-aşteptatelor sărbători. „Celebrate Christmas” este numele show-ului oferit, în premieră în România, de Virginia State Gospel Chorale, invitaţi speciali fiind J. David Bratton & Turkessa Mais. Evenimentul se va desfăşura pe 9 decembrie, de la ora 19.30, preţul biletelor fiind de 80, 100 şi 130 lei. Tichetele se află în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Corul a fost înfiinţat în anul 1971, iar astăzi, Virginia State Gospel Chorale oferă un show inedit, doborând barierele unui concert gospel clasic printr-un plus de dinamism şi energie. Cei 35 de artişti membri ai corului garantează un spectacol fascinant, în care îmbină muzica, coregrafia şi alte elemente-surpriză, pentru un moment special şi o seară de neuitat.

REGAL VIENEZ Ca în fiecare an, în această perioadă a anului, publicul de la malul mării este invitat la un „Regal vienez”, oferit de celebra Eastern Royal Orchestra. Concertul extraordinar de Crăciun va avea loc pe 13 decembrie, de la ora 19.00, iar preţul biletelor este de 100 şi 120 de lei.

Spectacolul „Regal vienez“ se desfăşoară sub semnul stilului clasic şi încântător al ritmurilor vieneze atât de apreciate ale faimoasei Eastern Royal Orchestra, condusă de dirijorul Daniel Zaharov. Alături de concert maestro Natalia Racenko, cei 27 de instrumentişti de primă clasă ai orchestrei susţin un turneu extins în marile oraşe europene, la finalul acestui an. Aceştia ajung şi în România, cu cele mai de seamă opere ale dinastiei Strauss: „Die Fledermaus“, „Tales of the Vienna Woods Waltz“, „Artist`s Live Valtz“, „Wiener Blut Waltz“, „Annen Polka“, „La Boheme“, „Musetta's Waltz“, „Waltz From Eugene Onegin“, „Think of Me (The Phantom of the Opera)“ şi multe altele.

Din cadrul orchestrei face parte şi binecunoscutul acordeonist Evgheni Nagruzza, care beneficiază de drepturile de autor acordate personal de Richard Galliano, celebrul acordeonist francez. Faimoasa soprană Marina Raddis, prim-solistă a Operei Naţionale din Chişinău, completează spectacolul cu feeria unei voci senzaţionale.

Până atunci, însă, constănţenii pasionaţi de comedie sunt aşteptaţi în această seară, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, să urmărească spectacolul „Pluralul englezesc”, de Alan Ayckbourn, în regia lui Toma Enache. Elevii, studenţii şi pensionarii beneficiază de oferta „doi pe un bilet” - în limita celor 50 de locuri disponibile - valabilă pentru biletele cu preţul de 80 de lei.

Din distribuţie fac parte: Ion Dichiseanu, Constantin Cotimanis, Armand Calotă, Victoria Cociaş, Cezara Dafinescu şi Delia Nartea.