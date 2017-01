“Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, la start

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, organizat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), a luat startul ieri, pentru al doilea an la rînd. Programul va dura pînă pe 27 august, iar primii beneficiari au fost copiii din comunele Cumpăna şi Topraisar. Scopul programului este acela ca micuţii din zona rurală a judeţului să beneficieze de excursii gratuite la Constanţa, incluzînd vizionarea programelor oferite de Delfinariu, Acvariu şi Circo Acquatico, dar şi cîteva ore de distracţie în parcul Aqua Magic. Ca noutate pentru acest an, copiii vor face şi o plimbare cu telegondola. Acest program a fost organizat de CJC în colaborare cu primăriile şi unităţile de învăţămînt din fiecare localitate rurală de pe raza judeţului. În fiecare zi, de luni pînă vineri, vin în excursie copii din cîte două localităţi, alţii decît cei care au beneficiat anul trecut de acest program. Ieri s-au bucurat de această excursie peste 100 de copii din localităţile Cumpăna şi Topraisar. “Anul trecut au fost aici elevii de clasa I, ca premiu pentru activitatea pe care au depus-o. Anul acesta beneficiază de excursie copiii care fac parte din echipa de dansuri populare, care au avut rezultate bune“, a declarat Daniela Spătaru, reprezentant al şcolii din Cumpăna. Avînd în vedere că mulţi dintre copii nu au mai vizitat aceste obiective, reacţiile au fost pe măsură: “La Acvariu am văzut mulţi peşti coloraţi, mici şi mari. Mai ales cei mici sînt foarte drăguţi. La Aqua Magic mi-au plăcut toboganele. Este pentru prima dată cînd am venit aici şi mi-a plăcut foarte mult“, a spus Floriana Ioana Benghiu, de 10 ani, din Cumpăna. Dacă fetiţele au fost impresionate de lucrurile mici, care le-au încîntat ochiul, băieţii au fost entuziasmaţi de plimbarea cu telegondola: “Mi-a plăcut foarte mult să mă plimb cu telegondola, să văd lumea de sus. A fost foarte frumos“, a spus, la rîndul său, Radu Ştefan Silvestru, de 11 ani, din Topraisar. Programul continuă astăzi cu localităţile Ciocîrlia şi Bărăganu.