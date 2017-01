“Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2008“, la a treia săptămînă

Programul “Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2008“, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a ajuns la cea de-a treia săptămînă de desfăşurare. Ieri a venit rîndul altor 100 de copii din comunele Ion Corvin şi Adamclisi să se bucure de excursia oferită prin acest program de către CJC. Însoţiţi de cadre didactice, copiii au vizitat Delfinariul şi Acvariul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, s-au distrat în parcul Aqua Magic, s-au plimbat cu telegondola şi au încheiat ziua la circul Circo Aquatico. Iniţiativa CJC a fost primită cu mare entuziasm de către cei mici, cu atît mai mult cu cît mulţi dintre ei nu au mai avut ocazia să viziteze toate obiectivele turistice cuprinse în program. “Nu m-am mai plimbat niciodată cu telegondola. Mi-a plăcut foarte mult la Acvariu, unde am văzut somnul şi alţi peşti mari care mi-au atras atenţia. Nu am apucat să citesc toate informaţiile despre fiecare specie, însă a fost foarte frumos. Abia am aşteptat să ajung la Aqua Magic, pentru că îmi doream să mă dau în tobogane şi să mă joc în apă împreună cu ceilalţi copii”, a spus Ionuţ Alin Dobrică, un băieţel de 11 ani din Ion Corvin. Pentru a se asigura că micuţii vor beneficia, în timpul excursiei, de condiţii optime, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor din cele două comune le-au asigurat băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. Plini de entuziasm, micuţii le-au spus însoţitorilor că le-a plăcut foarte mult în excursie şi că abia aşteaptă să revină la Constanţa. “Cei 50 de copii din grupul nostru au fost extrem de încîntaţi cînd au auzit că vor veni la Constanţa, ca de altfel şi părinţii lor, care s-au bucurat că micuţii au ocazia să viziteze aceste obiective. Unii copii au mai fost în cîteva dintre locurile pe care le-am vizitat, dar cei mai mulţi mi-au spus că participă pentru prima dată la o astfel de excursie. Îi mulţumim pentru această iniţiativă preşedintelui CJC, Nicuşor Contantinescu, şi sperăm ca acest program să continue”, a spus Dumitru Nedea, primarul comunei Ion Corvin. Conform programului iniţiat şi finanţat de CJC, 4.000 de copii din zona rurală a judeţului beneficiază de excursii gratuite la Constanţa. Vizitele grupurilor de copii au loc zilnic, de luni pînă vineri, pînă la sfîrşitul lunii august.