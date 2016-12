Spectacole şi competiţii sportive la Zilele Oraşului

Locuitorii din Năvodari au avut parte, vineri, sâmbătă şi duminică, de trei zile de sărbătoare cu ocazia Zilelor Oraşului. Ediţia din acest an a fost organizată de Primărie pe stadion, unde s-au putut desfăşura toate activităţile destinate acestei sărbători speciale. Au avut loc competiţii sportive - fotbal, handbal, rugby sau box, spectacole de dans şi recitaluri oferite de artiştii Casei de Cultură din localitate, dar şi recitaluri extraordinare oferite de interpreţi şi trupe ale momentului. Ca în fiecare an de la înfrăţire, reprezentanţi ai comunităţii locale din oraşul Gemlik, din Turcia, au fost prezenţi şi de această dată la eveniment, luând parte chiar la competiţiile sportive. Pe parcursul celor trei zile, atmosfera a fost întreţinută de focuri de artificii, confeti, baloane şi multe alte surprize. Nici comercianţii nu au fost neglijaţi. Pentru ei au fost amenajate spaţii comerciale speciale pentru a-şi desfăşura activitatea. Astfel, locuitorii Năvodariului au putut cumpăra diverse produse, de la jucării şi produse de marochinărie, până la produse alimentare tradiţionale ardeleneşti sau dobrogene. De la eveniment nu au lipsit pe parcursul celor trei zile nici micii, care au sfârâit pe grătar, şi nici berea rece, savurată cu mare plăcere de vizitatori. „Sper ca toţi vizitatorii să se fi simţit bine. Am încercat ca, anul acesta, cu resurse financiare puţine, să organizăm evenimente la înălţimea celor de anii trecuţi şi cred că am reuşit chiar mai mult decât ne-am propus“, a declarat primarul Năvodariului, Nicolae Matei.