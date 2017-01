Spectacole şi distracţii de weekend

Cei care doresc să se relaxeze la finalul acestei săptămâni în care soarele nu a încetat să zâmbească la malul mării pot fi siguri că oferta spectacolelor constănţene nu este deloc modestă.

Muzică pe toate gusturile în cluburile din Constanţa. Una dintre cele mai apreciate formule de rap din România, B.U.G. Mafia, va saluta, în această seară, constănţenii, cu ocazia redeschiderii clubului Vansses, într-o nouă locaţie, pe strada Sarmisegetuza. Preţul unui bilet la această distracţie este de 15 lei.

Pentru prima oară live la Constanţa, în această iarnă, DJ Sava & Raluka revin în Club Wish, vineri, cu piesele devenite hit-uri: “September”, “I Like (The Trumpet)” şi mai recentul “Love You”. Pe scenă va urca şi Carisma, cu un moment de umor şi elemente surpriză, dar şi - probabil ca o curiozitate culeasă de pe youtube pentru amuzamentul celor prezenţi - Sorin, scandalagiul cunoscut drept „Perversul de pe Tg. Ocna”.

DJ Rynno şi Sylvia vor susţine un show incendiar în clubul constănţean Crush, iar rockerii care iubesc sonorităţile mai dure sunt aşteptaţi, tot astăzi, de la ora 21.30, în clubul Heaven’s Hell, la concertul trupei Sincarnate.

De la ora 22.00, la Studio Lounge Club, situat în zona Pieţei Ovidiu, va avea loc o petrecere nonconformistă, într-un cadru deosebit: „Jamaican - Jam Night, Disco Retro Soul”. Cei ce vor să retrăiască parfumul anilor trecuţi, pe ritmuri de R&B, rap, reggae, hip-hop, disco sau blues, vor putea petrece până în zori, cu atât mai mult cu cât publicul şi preţurile la acest party sunt menite să nu dezamăgească pe nimeni. Organizatorii, 1-st-Class-Events.ro, vor oferi vouchere celor mai buni dansatori sau celor mai inedite costumaţii în ton cu muzica, iar shot-urile free şi cocktail-urile rhasta vor însufleţi atmosfera toată noaptea. Intrarea este…liberă!

Fosta pionieră de peste Prut, Anna Lesko, va da startul distracţiei, tot vineri, în Club Two. Preţul unui bilet la concert este de 20 lei pentru băieţi, fetele beneficiind de gratuitate.

Cei ce caută o distracţie de casino sunt invitaţi să participe la o competiţie inedită de… Texas Hold\'em. Turneul se desfăşoară, de luni până sâmbătă, de la ora 19.00, la restaurantul Caputo din zona Capitol (fostul Peperoni). Vor fi două mese de câte nouă persoane: în fiecare seară, ocupanţii primelor trei locuri vor merge în finala care va avea loc duminică. Înscrierea în turneu constă într-o consumaţie de minim 50 lei în local, chiar dacă aceasta este împărţită cu cei ce vă însoţesc. În finală vor fi tot două mese, a câte nouă participanţi, iar premiile sunt atractive. Astfel, ocupantul primului loc va primi şase bilete a câte 300 lei fiecare, pentru petrecerea de Revelion organizată de restaurantul gazdă. Cel care va câştiga locul secund va fi premiat cu patru bilete pentru Revelion, în valoare de 1200 lei, iar cel de pe locul al treilea, două bilete.

Mari interpreţi la malul mării. Unul dintre cei mai îndrăgiţi şi aşteptaţi interpreţi de colinde, Ştefan Hruşcă, vine tocmai din Canada, unde este stabilit, pentru a-i colinda pe constănţeni, astăzi, de la ora 19.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Ultimele 40 de tichete au fost puse în vânzare luni, la preţul de 60 lei.

De asemenea, Palatul Copiilor din Constanţa găzduieşte cea de-a şasea ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Remember”. Probele de concurs se desfăşoară, vineri şi sâmbătă, începând cu ora 12.00, iar Gala Laureaţilor are loc duminică, de la ora 12.00, în aceeaşi locaţie. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, iar în recital vor cânta, printre alţii, Mihai Trăistariu, Mirela Pană, Liliana Cornilă, Andreea Olariu, Anita Radu, Iuliana Puşchilă, grupul Insiemme, Raluca Sofrone, Ana Maria Cîrnu, Elena Marinela Zlatov, Claudiu Alexandru Băluţă, Alexandru Bileca şi Iulia Andreea Constandin.