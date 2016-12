Spectacole şi surprize în „Orăşelul Copiilor 2012”

BANI PENTRU ORĂŞEL Începând cu 6 decembrie şi până în ianuarie, în parcul de lângă sediul Primăriei va fi deschis „Orăşelul Copiilor”, după ce ieri consilierii locali constănţeni au aprobat în cadrul unei şedinţe extraordinare hotărârea privind organizarea manifestărilor specifice sărbătorilor de iarnă. „Este o hotărâre care trebuia adoptată cât mai repede pentru a putea permite RAEDPP să ia în administrare terenul unde ştim că se organizează în fiecare an Orăşelul Copiilor, pentru că e nevoie de câteva săptămâni pentru pregătire. Locaţia a rămas aceeaşi, ideea organizării la Aqua Parc fiind abandonată pentru că implica multe mai multe cheltuieli”, a declarat directorul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu. Potrivit acestuia, pentru organizarea „Orăşelului Copiilor” în acest an a fost alocată suma de 350.000 de lei. „Este aceeaşi sumă ca şi anul trecut. Sărbătoarea copiilor nu o putem trece cu vederea, fiind aşteptată cu mult interes de către copii, pentru care am pregătit mai multe surprize”, a spus Munteanu. În toată perioada cât va funcţiona „Orăşelul Copiilor”, pe lângă obişnuitele tiribombe, în fiecare sfârşit de săptămână, pe scena amplasată lângă statuia „Libertăţii” vor avea loc spectacole muzicale sau ale actorilor de la Teatrul de Păpuşi, la care se vor adăuga şi spectacolele ale ansamblurilor de copii din Constanţa. „Din 6 decembrie şi până după Crăciun vor fi organizate aceste spectacole, urmând ca până la începutul lunii ianuarie în parcul de lângă sediul Primăriei să funcţioneze doar chioşcurile cu dulciuri şi utilajele specifice unui Parc de Distracţii”, a spus Munteanu. În ceea ce priveşte iluminatul oraşului, există nişte intenţii de a fi mai bogat decât anul trecut, toate aceste probleme urmând a fi reglementate în perioada imediat următoare.

HOTĂRÂRE PENTRU ŞOSEAUA DE COASTĂ Cel de-al doilea punct al ordinii de zi a şedinţei extraordinare desfăşurate ieri la hotel Malibu s-a referit la declararea de utilitate publică a proiectului „Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul Turistic Tomis şi Plaja Modern”. Mai exact, este vorba despre proiectul primului tronson al şoselei de coastă, care va avea o lungime de patru kilometri. Adoptarea hotărârii era necesară pentru a fi ataşată la documentaţia aferentă proiectului, care în scurt timp va intra în faza de licitaţie. De asemenea, prin adoptarea acestui proiect va foarte bine delimitată proprietatea publică a municipiului Constanţa de domeniul public de interes naţional.