Spectacole umanitare, la Colegiul de Arte

Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” a făcut o tradiţie din a organiza, anual, în preajma sărbătorilor de iarnă, manifestări artistice menite să destindă şi să pregătească sufletul pentru emoţia praznicului Naşterii Domnului. Anul acesta, conducerea instituţiei de învăţământ vocaţional a ales să dedice trei spectacole cauzei Elerei Meregiu din clasa a XI-a, de la secţia de Muzică, specializarea Canto. Adolescenta, diagnosticată la vârsta de 11 ani cu tumoare la umărul drept - osteosarcom humerus drept - este programată în Franţa pentru o operaţie de schimbare a protezei. Pe lângă cei 16.000 de euro necesari operaţiei, talentata artistă are nevoie de bani şi pentru cazare şi drum. Cei care doresc să o ajute pe Elera sunt invitaţi la unul din cele trei spectacole umanitare programate în perioada 14-17 decembrie, în sala de spectacole „Sergiu Celibidache”, de la ora 18.00. Primul, „Vestitori, vestitori!”, un concert vocal-instrumental susţinut de elevi şi profesori ai colegiului, se va desfăşura pe 14 decembrie, al doilea, un concert de colinde, „Iată vin colindătorii”, va avea loc pe 16 decembrie, urmând ca a doua zi, elevii claselor V-XII de la secţia Coregrafie să prezinte spectacolul „Fulgişori de nea”.

„Am urmat tratament timp de un an cu citostatice, apoi, pe 13 noiembrie 2003, am fost operată în Franţa la o clinică particulară unde mi s-a extras 15 cm de os care a fost înlocuit cu o proteză. Aceasta, după ceva timp, ca urmare a creşterii şi neatenţiei asistenţilor, s-a luxat. Am stat cu proteza luxată şapte ani, deoarece mi-a fost teamă ca boala să nu recidiveze, iar în luna octombrie 2010, am luat legătura cu doctorul specialist care s-a ocupat de mine şi acesta mi-a spus că îmi trebuie o proteză nouă, care costă 16.000 de euro. Dacă intervenţia nu va fi cât mai curând, proteza veche care este luxată riscă să îmi iasă prin piele şi să îmi provoace o rană deschisă”, a spus Elera Meregiu.