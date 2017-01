Spectacolul complet Sunwaves, din nou la Mamaia

Unul dintre cele mai renumite festivaluri house din România nu dezamăgeşte nici în acest an. Sunwaves îşi anunţă fanii că între 17 şi 19 august îi aşteaptă pe plaja din dreptul complexului Lebăda, din cadrul taberei Năvodari. \"Sunwaves este un festival organizat bianual, o ediţie în primăvară, în jurul datei de 1 mai şi o ediţie de vară, în mijlocul lunii august. Prima ediţie a avut loc în anul 2007, iar de atunci se organizează fără întrerupere, ajungând, în această vară, la cea de a 12-a ediţie”, au declarat organizatorii. Printre renumiţii artişti ai lumii ale căror nume au apărut pe afişele Sunwaves, se numără: Jeff Mills, Ricardo Villalobos, Carl Cox, Sasha, John Digweed, James Zabiela, Luciano, Tania Vulcano, Marco Carola şi lista ar putea continua. După cum spuneam, nici în acest an Sunwaves nu-şi dezamăgeşte zecile de mii de fani, şi, începând cu data de 17 august, îşi prezintă oferta.... muzicală într-un pre party cu PETRE INSPIRESCU, CABANNE, TC STUDIO. Plata se va face la intrare, 20 lei înainte de 00:00 şi 30 de lei după această oră. În seara de 18 august, pe cele patru scene gândite special de organizatori pentru a contura spaţiul sonor ideal, vor urca: scena 1: RICHIE HAWTIN, HOBO(LIVE), MATADOR(LIVE), HECTOR; scena 2: TERRY LEE BROWN JR.& THE TIMEWRITER, PHIL WEEKS, ALI NASSER; scena 3: JOHN DIGWEED, JOZIF, MAHONY, BOG şi scena 4: RHADOO, FUMIYA TANAKA, PRASLEA CEZAR, KOZO. Pentru plata pe loc costul va fi de 55 lei înainte de 00:00 şi 70 de lei după ora menţionată. Festivalul continuă, pe 19 august, cu două after-party-uri, pe două scene, cu NASTIA, PHIL WEEKS, ALEX RUSU, SO WHAT& CAP, PAUL AGRIPA, NOI DOI +++ şi GESCU, ALEXANDRA, PRIKU, HERODOT, CRISTI CONS, VLAD CAIA +++. Toţi aceşti profesionişti ai platanului, alături de organizatori, îşi aşteaptă, şi la această ediţie, zecile de mii de fani, promiţând o atmosferă incendiară, pe ritmuri house, deep house, progressive house şi techno, combinate cu spectaculoase skill-uri ale VJ-ilor, Videogram, Rancea şi Visual Playground, care asigură arta vizuală, având toate premisele spectacolului perfect.

Biletele, în avans, costă 45 de lei şi pot fi obţinute, pentru zona Constanţa, la următoarele numere de telefon: Teo - 0732.812.100 şi Hotel Palas Mamaia - 0726.377.977. Mai multe detalii puteţi găsi pe: www.sunwaves-fest.ro.