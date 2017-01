Spectacolul de operă „Carmen”, aplaudat la scenă deschisă

Publicul de la malul mării a putut asista, miercuri seară, în sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, la opera „Carmen” de Georges Bizet, spectacol în patru acte, pe un libret după Henri Meilhac şi Ludovic Halévy (după nuvela omonimă a lui Prosper Mérimée). Reprezentaţia a făcut parte din seria de spectacole de excepţie organizate în cadrul celei de-a XXXIV-a ediţii a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului. Miercuri seară, constănţenii amatori de operă a avut prilejul să urmărească un cor bine pus la punct, pregătit de Adrian Stanache, un balet plin de naturaleţe şi aceeaşi orchestră a teatrului care a impresionat audienţa sub bagheta marelui dirijor Răsvan Cernat. Din distribuţia spectacolului au făcut parte artişti de valoare precum Răzvan Săraru, Maria Macsim Grierosu (Iaşi), Ionuţ Pascu (debut), Elena Rotari, Doru Iftene, Ciprian Done, Mădălina Diaconescu, Magda Marcu, Laurenţiu Severin şi Cătălin Ţoropoc.

Regia spectacolul de operă „Carmen” poartă semnătura Răsvanei Cernat. „Am avut norocul să lucrez cu o echipă profesionistă şi am încercat să pun accentul pe un joc cît mai firesc, cît mai natural şi să înlătur orice gest care nu este trăit. Ca viziune, am optat pentru o versiune scenografică mai sobră, în care primează lumina şi costumele. În această seară (n.r. miercuri) am avut o invitată din Iaşi, mezzosoprana Maria Macsim Grierosu. Sîntem la prima colaborare şi am fost absolut încîntată de felul în care lucrează, este o surpriză extrem de plăcută şi sper să mai lucrăm şi pe viitor”, a spus regizoarea Răsvana Cernat.

Actul I al spectacolului de operă „Carmen” se petrece într-o piaţă din Sevilla, unde soldaţii se amuză pe seama trecătorilor, însă cea care le trezeşte interesul este frumoasa Micaëla, o tînără de la ţară, venită să-şi caute iubitul, pe Don José. În aceeaşi piaţă apar muncitoarele de la manufactura de tabac, între ele remarcîndu-se senzuala Carmen, care încearcă să-l provoace pe Don José. Întîlnirea Micaëlei cu Don José prilejuieşte rememorarea amintirilor legate de satul lor natal. La manufactură izbucneşte un scandal, care culminează cu arestarea lui Carmen. Ea îl vrăjeşte pe Don José şi acesta, în schimbul promisiunilor de a-l reîntîlni, o ajută să fugă. Actul IV al piesei are un final tragic (frumoasa Carmen sfîrşind prin a fi ucisă de către Don José, orbit de gelozie), sfîrşit care a stîrnit un val de emoţii în sală, publicul spectator răsplătind evoluţia artiştilor cu aplauze furtunoase.