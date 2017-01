Spectacolul este asigurat la Trofeul “Telegraf”

Cele 16 partide disputate sîmbătă şi duminică la Sala Sporturilor, la a 18-a ediţie a Trofeului “Telegraf” le fotbal în sală, cel mai vechi turneu rezervat veteranilor, au oferit spectatorilor din tribune posibilitatea de a admira evoluţiile foştilor fotbalişti care au evoluat la Farul şi la celelalte echipe din judeţ: Marian Popa, Stelian Carabaş, Moisescu, Gică Butoiu, Daniel Rădulescu, Axinciuc, Zadea, Manea Robert, Chirea, Culeafă, Caţaroş, Dinică, Şimu, Toşa, Bagia, Covrig sau Dănuţ Sîrbu. Acest lucru demonstrează că turneul din acest an se anunţă unul deosebit de puternic, rezultatele înregistrate în primele două zile demonstrînd că nu prea mai sînt echipe mici, orice fiind posibil în partide care, teoretic, au o favorită.

Rezultatele înregistrate şi autorii golurilor - sîmbătă: Intersport - Luceafărul Amzacea 6-2 (M. Munteanu 2, M. Georgescu 2, Moisescu, Plamuţi / Buzoianu, Dohotaru); Cosmos - Didactica “Marea Neagră” Mangalia 0-3 (Florică, E. Mustafa, Caţaroş); Elox-Portul - Farul Tuzla 4-2 (N. Scupra, N. Roşca, D. Lupu, Bagia / Cocu, I. Florea); Municipal - Perla Murfatlar 4-2 (S. Carabaş 2, M. Popa, Gabi Stan / Sali Bectaş 2); duminică: Recolta Cumpăna - Intersport 1-9 (Turtoi / M. Georgescu 3, Ghe. Năstase 2, Ilias 2, Curtveli, Plamuţi); Voinţa - Meconst-Polaris 7-1 (Dumitrof 2, N. Carabaş, Gechereanu, Pătrăşcoiu, Şerban, Iordan / Lascu); Tomis-Millenium - Didactica “Marea Neagră” Mangalia 1-0 (Uşurelu); Alpha - Luceafărul Amzacea 5-0 (Culeafă 3, Farcaş, Chirea); Telegraf & TV Neptun - Liga Ofiţerilor 2-1 (Dârmon, C. Mihai / S. Bucur); Steaua Mării - Înfrăţirea Cogealac 3-1 (M. Marinescu, Dodu, Stanoiev / Pupu); Elox-Portul - Capitol’84 4-6 (Axinciuc 2, Şimu, Toşa / Predescu 3, St. Dămăşaru, A. Taner, Gherghescu); Arca - SNC 2-2 (C. Mirea, Fl. Ruţă / Fl. Olteanu, N. Cotabiţă); Perla Murfatlar - CS Eforie 5-7 (N. Ilie 3, M. Gheorghe, D. Florea / Ghe. Marin 3, Smarandache, Butoiu, Baraghin, I. Păun); Real - Olimpia 4-6 (Fl. Ionescu 2, M. Baicu 2 / Resmeriţă 2, Angelescu, Săvulescu, Ghe. Vlad, L. Gheorghe); Săgeata Stejaru - Julius Dinamo Pompierul 9-2 (Vernicu 2, N. Paşata 2, C. Pană, Mortun, L. Cozma, C. Roşca, D. Pufleanu / Feta Orhan, Coteaţă); Municipal - ITC 8-0 (S. Carabaş 4, Gabi Stan 3, M. Guliu).

Sponsorii competiţiei: Hypermarketul Carrefour şi Restaurantul “Rustic”

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: China Mall