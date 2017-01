Spectacolul „Gunoiul şi Ghiocelul” încheie cu aplauze „Săptămâna mediului”

„Gunoiul şi Ghiocelul”, o coproducţie mentineromaniacurata.ro şi Compania Passe Partout Dan Puric, a avut premiera sâmbătă, 5 iunie, la Sala Rapsodia din Bucureşti. Spectacolul a încheiat seria de evenimente „Săptămâna mediului” desfăşurată sub înaltul patronaj al Ministerului Mediului şi Pădurilor. Seara a debutat cu un mesaj din partea ministrului Mediului şi Pădurilor care a pledat pentru o implicare constantă a populaţiei, „nu doar timp de o săptămână pe an”, în acţiuni de ecologizare sau de conştientizare publică a temelor de mediu. „Ne bucurăm că alături de noi în această seară se află oameni de valoare, care susţin problematica mediului şi a deşeurilor, o înţeleg şi, avem încredere, o transmit mai departe” a mai punctat domnul ministru László Borbély. Premiera a reunit în sală reprezentanţi ai autorităţiilor, membri ai organizaţiilor de protecţia mediului şi management al deşeurilor, reprezentanţi ai unor mari companii, jurnalişti, lideri de opinie şi tineri activişti de mediu. Deşi tematica spectacolului le era familiară, spectatorii au fost permanent surprinşi şi provocaţi de-a lungul celor 15 momente ale spectacolului. „Am văzut în ultimele săptămâni cum acest spectacol prinde viaţă şi contur sub ochii mei, strat după strat: mişcare, costume, lumini. Ne bucurăm că acum îl puteţi vedea şi voi” ne-a povestit Nadejda Dimitriu, coregrafă şi actriţă. „Sunt mulţumit, am reuşit să interacţionăm excelent cu publicul. Premierele sunt speciale, cu aşteptări mari şi emoţii pe măsură. Aştept cu nerăbdare a şasea sau chiar a zecea reprezentaţie, când spectacolul se va aşeza, adăugându-şi sensuri noi” a declarat Vadim Rusu, regizorul spectacolului. La sfârşitul show-ului, în prezenţa maestrului Dan Puric, organizatorii ne-au dezvăluit că, începând cu stagiunea de toamnă, „Gunoiul şi Ghiocelul” va intra în repertoriul permanent al Companiei Passe Partout Dan Puric. Până atunci, echipa se pregăteşte de o reprezentaţie în spaţiu neconvenţional, în aer liber în parcul IOR, dar şi de un turneu prin ţară.