Spectacolul militarilor, urmărit de peste 10.000 de oameni

Cei peste zece mii de turiști și constănțeni care au venit, vineri dimineață, pe faleza din zona Comandamentului Flotei au avut parte de un adevărat spectacol oferit de marinarii militari. Asemenea luptelor date în celebrele amfiteatre romane, într-un teren de luptă în miniatură, în fața spectatorilor au fost concentrate zeci de nave de luptă, elicoptere și avioane, iar scena a fost completată de șalupele rapide ale luptătorilor din Forțele pentru Operații Speciale. Anul acesta, din garda navală a făcut parte și fregata americană "USS Vella Gulf". După ceremonialul religios, oficiat de IPS Teodosie, şi după sosirea Zeului Neptun, a început „războiul“. Prima misiune a Forţelor Navale a vizat respingerea unor atacuri ale aviaţiei inamice. Asta după ce trei IAR-uri 99 „Șoim“, însoțite de patru MiG-21 LanceR, au simulat un atac cu rachete MAGIC şi bombe clasice asupra dispozitivului de nave care apăra faleza Cazinoului. În scenă a intrat apoi nava purtătoare de rachete 188 „Zborul“. Misiunea ei a fost de a ataca o grupare de nave inamice. „Zborul“ poate lansa, în doar câteva minute, o salvă de patru rachete capabile să scufunde țintele inamice de la o distanță considerabilă. La rândul ei, nava „Zborul“ a fost apărată de elicopterul PUMA Naval, care a lansat mai multe capcane termice. În același timp, corveta 263 „Viceamiral Eugeniu Roșca“ a intrat în acțiune în forță după ce a descoperit prezența unui submarin și a lansat mai multe torpile și bombe pentru distrugerea acestuia.

FORȚELE SPECIALE Intrarea în scenă a luptătorilor Batalionului 307 Infanterie Marină (BIM) le-a adus spectatorilor războiul la picioare. Trei grupuri de ambarcațiuni, lansate de la bordul navelor inamice, au luat cu asalt țărmul. A urmat un foc infernal tras asupra desantului. În sprijinul militarilor de pe faleză au intrat în luptă și două monitoare navale care au lovit șalupele inamice cu instalațiile de artilerie de la bord. În același timp, patru scafandri inamici au fost lansați din elicopter pentru a curăța de mine locul în care urmau să debarce trupele inamice. Această nouă mutare îndrăzneață a inamicului a fost anihilată de scafandrii pentru operații speciale, care au fost lansați în rapel, din elicopter, deasupra inamicilor. Lovitura fatală a fost dată de militarii BIM, de pe faleză! În următoarea etapă, forțele speciale de pe fregata „Regina Maria“au intervenit pentru a salva echipajul unei nave, sechestrat de piraţi. Nava suspectă a fost interceptată de ambarcaţiunile rapide „Fulgerul 1“ şi „Fulgerul 2“, de la bordul cărora au intervenit două grupe de militari. În timp ce trupele speciale interveneau pentru anihilarea teroriştilor, ambarcaţiunile rapide au executat, de la distanţă, foc de sprijin. În timpul atacului, conform scenariului, unul dintre militari a fost rănit şi a căzut în apă. Pentru salvarea lui a intervenit elicopterul Naval 141. În zonă a fost trimis cel de-al doilea elicopter, care, la finalul intervenției, după distrugerea skiffului, a apuntat la bordul fregatei americane "USS Vella Gulf". Reprezentanţii Forţelor Navale spun că acest tip de exerciţiu a fost folosit în cazuri reale pentru salvarea unor militari sau marinari căzuţi în mare.

O notă de culoare a fost dată evenimentului din acest an de dacii și romanii aduși special de președintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării, Corina Martin.

INCIDENTE Din păcate, din cauza temperaturilor ridicate, ceremonia nu a fost lipsită de incidente. În timpul slujbei, patru militari au leșinat și au căzut la pământ. Unul dintre ei, aflat în apropierea unei torpile expuse pe faleză, s-a lovit la cap și a suferit o rană deschisă. „Au fost câțiva marinari care, din cauza condițiilor meteo, au avut probleme. Sunt militari care au stat mai bine de o oră nemișcați, în uniforme. S-a intervenit imediat și, din fericire, nu a fost nicio problemă gravă“, a declarat căpitan comandor Ion Burghişan, ofiţer de relaţii publice al Forțelor Navale. Pentru că numărul victimelor risca să crească, reprezentanții Forțelor Navale au ordonat ca Garda de Onoare să se retragă mai devreme din fața Comandamentului Flotei, fără să mai aștepte finalul ceremonialului religios, așa cum era programat.

Penurie de înalți demnitari

PARTICIPARE În urmă peste 100 de ani, Ziua Marinei se desfășura sub înaltul patronaj al reginei Elisabeta. De atunci, an de an, manifestările dedicate Zilei Marinei au fost onorate cu prezența a numeroase personalități marcante. În ultimul timp, însă, mai-marii de la București și-au pierdut interesul pentru jocurile marinărești și exercițiile militarilor, astfel încât, de câțiva ani încoace, există o penurie de personalități. Spre exemplu, președintele Traian Băsescu a fost văzut ultima dată la Constanța, de Ziua Marinei, în 2010, când a fost huiduit de public. De atunci, pauză. Și-n acest an, tribuna de la Comandamentul Flotei a fost săracă în înalți oficiali, ministrul Apărării, Mircea Duşa, fiind cel mai important personaj politic prezent. Dacă cei de la București au ignorat manifestările de la malul mării, oficialitățile Constanței au spus „prezent“. Printre acestea s-au numărat prefectul judeţului, Radu Volcinschi, viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) Cristi Darie. Ministrul Apărării, Mircea Duşa, a declarat că Forţele Navale reprezintă şi astăzi un corp de elită al Armatei Române, „un adevărat ambasador al ţării”. „Urez militarilor români un „La mulți ani“ și să-și îndeplinească misiunea față de țară, mai ales acum, când situația de securitate în zona României s-a schimbat în urma crizei din Ucraina”, a punctat Dușa. El a adăugat că statul român va face eforturi importante pentru continuarea procesului de modernizare a tehnicii şi mijloacelor de luptă la cele mai înalte standarde. ”În acest an vom începe un proces de modernizare a fregatelor și dotarea cu armament și muniție de război”, a punctat ministrul. În plus, demnitarul a spus că Guvernul va încerca să ”readucă la viață” submarinul ”Delfinul”.

MODERNIZARE Oficialitățile au urmărit jocurile marinărești de pe platforma din fața Comandamentului Marinei, zonă care a fost reabilitată de Primăria Constanța. „De anul viitor, festivitățile de Ziua Marinei de pe faleză vor putea fi urmărite și online. Acest lucru va fi posibil cu ajutorul unor camere web și IP-uri amplasate pe stâlpi. Dotările sunt făcute în cadrul proiectului de refacere a falezei pe care îl realizează Primăria și care este gata 95%“, a punctat viceprimarul Decebal Făgădău. El a adăugat că Ziua Marinei este un eveniment important nu numai în viața marinarilor, ci și în viața tuturor constănțenilor. ”Sper ca această tradiție să continue”, a conchis Făgădău. La rândul său, vicepreședintele CJC Cristi Darie a declarat că ziua de 15 august are o importanță foarte mare în viața socială și economică a județului.

Concurs marinăresc - porcul a fost cules de pe școndru

ÎNTRECERE În cadrul manifestărilor de Ziua Marinei a avut loc jocul marinăresc deja tradițional și extrem de amuzant numit „porcul la școndru”. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Scafandri și s-a desfășurat pe malul digului din Portul Tomis, unde s-au adunat peste o sută de oameni, care le-au făcut galerie tinerilor ce s-au aventurat să prindă porcul agățat în capătul unei bârne unsuroase, amplasate în prova unei nave militare. În această luptă au fost puși la bătaie doi porci, pentru care mai bine de 30 de tineri au făcut echilibristică, spre amuzamentul oamenilor care aplaudau de fiecare dată când unul dintre aceștia se afla pe punctul de a prinde „premiul viu”, înainte de a cădea în apă. După 20 de căzături în 15 minute, în cadența tobelor, a fost prins primul porc. Daniel Enache, mândru de isprava sa, a declarat că, deși este din Constanța, este pentru prima oară când participă la acest concurs și când câștigă un asemenea premiu. „Se pare că am avut și noroc... sau echilibru! Încă nu m-am hotărât ce o să fac cu porcul câștigat. Cred că o să-l cresc până la Crăciun”, a spus Enache.

RAȚE LA APĂ După mai bine de 45 de minute și alte zeci de căzături, al doilea porc a fost câștigat de Sebastian Popeu, membru al clubului sportiv „Vulturii Cazino”, care participă an de an la acest concurs. „Eu și cu colegii mei de echipă locuim în zona Peninsulă și participăm la această întrecere încă de acum 20 de ani. În fiecare an, câte-un membru de-al nostru câștigă un porc. Anul acesta se pare că mi-a venit mie rândul să-l prind. Diseară o să încingem grătarul în cistea evenimentului și o să mâncăm friptură de porc”, a spus Popeu. După ce porcii și-au găsit „stăpânii”, organizatorii evenimentului au pus la bătaie 40 de rațe pentru aproximativ 60 de participanți proveniți atât din public, cât și din armată. Startul concursului a fost dat în momentul în care păsările au fost aruncate în mijlocul apei, iar concurenții au înotat după ele. După nici 20 de minute, rațele au dispărut de pe luciul apei. Printre cei care au prins o înaripată este Marius Covaci, care a afirmat că intenționează s-o mănânce împreună cu prietenii săi. „Diseară fac rață pe varză la cuptor și îi servesc și pe prietenii mei, care mi-au ținut galerie”, a spus Covaci.

Jocuri marinăreşti şi la Mangalia

Mii de persoane, turişti şi localnici, au fost prezente, vineri, în Portul Turistic Mangalia, la festivităţile prilejuite de Ziua Marinei Române. Evenimentul a fost organizat de Garnizoana Mangalia şi Primăria din localitate și a cuprins mai multe activităţi, desfăşurate atât pe apă, cât şi pe uscat. După arborarea drapelului şi a marelui pavoaz la navele militare, a avut loc un ceremonial religios, care a cuprins sfinţirea unei ancore de flori şi depunerea acesteia în mare. Spectatorii au fost încântaţi de jocurile marinăreşti, cum ar fi trasul la parâmă, fuga în sac, mersul cu oul în lingură, auncarea bandulei la punct fix (colac de salvare), porcul la şcondru și hora raţelor. Cu această ocazie, participanţii la Ziua Marinei de la Mangalia au putut vizita ambarcaţiunile militare, dar şi standurile cu tehnică militară. Nu au lipsit din program întrecerile sportive sau spectacolele de cântece şi dansuri populare. Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a urat ”La mulţi ani!” celor care şi-au aniversat vineri onomastica, precum şi tuturor marinarilor care au sărbătorit această zi importantă pentru forţele navale române. ”Este un moment de bucurie pentru noi toţi şi, în acelaşi timp, un prilej de omagiere a tuturor marinarilor şi militarilor români care şi-au dat viaţa pentru apărarea ţării”, a spus edilul.

Florin CICAL, Tatian IORGA, Mihai TUDORICĂ