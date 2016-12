Spectator rănit serios la faţă după ce a fost lovit de o bâtă de baseball

Un spectator a fost serios rănit la faţă de o bâtă de baseball scăpată de un jucător al echipei Chicago Cubs, în timpul meciului de luni, de pe arena Wrigley Field, disputat cu Pittsburgh Pirates, informează BBC. În momentul în care încerca să lovescă o minge, Addison Russell a scăpat bâta, iar aceasta a zburat în tribună. Potrivit presei americane, obiectul a lovit un spectator care stătea în apropierea patronului echipei Chicago Cubs, Tom Ricketts. Victima a suferit o tăietură la faţă, fiind transportată la spital în stare de conştienţă. După ce a primit îngrijiri, bărbatul a părăsit spitalul. "Când bâta era în zbor, am ţipat «Ai grijă! Ai grijă!» Apoi am văzut ochelarii omului zburând şi nu a fost ceva plăcut. Pur şi simplu mi-a alunecat. Am fost agresiv, am văzut o minge rapidă şi am vrut să o lovesc, dar bâta mi-a alunecat şi am văzut-o apoi în contact cu faţa lui. Mă simt atât de rău, nu pot descrie în cuvinte. Dacă îl vedeţi pe aici pe omul acela, am de gând să-i dau o bâtă cu autograf. Mă simt teribil de rău de ce s-a întâmplat", a declarat Russell. Cubs a câştigat partida disputată pe teren propriu cu Pirates, cu 4-0.