Spectatorii americani şi-au desemnat favoriţii

Filmul ”The Avengers / Răzbunătorii” a primit cele mai multe nominalizări, nu mai puţin de opt, la gala People\'s Choice Awards 2013, la categoriile cinematografice dominate în acest an de pelicule de acţiune, iar Adam Levine, solistul trupei Maroon 5, a fost nominalizat la şase categorii muzicale şi de televiziune. Justin Bieber, Channing Tatum, proaspăt desemnat cel mai sexy bărbat în viaţă din 2012, de revista ”People” şi actriţele Jennifer Lawrence şi Emma Stone au fost nominalizaţi la mai multe categorii de premii. People\'s Choice Awards este singura gală de la Hollywood care acoperă cele trei domenii principale din industria americană de divertisment, cinematografie, muzică şi televiziune, la care câştigătorii sunt desemnaţi exclusiv prin voturile publicului. Gala, ce va avea loc pe data de 9 ianuarie, reprezintă un eveniment important în sezonul premiilor de la Hollywood, care va culmina cu ceremonia de decernare a premiilor Oscar, pe 24 februarie.

Filmul ”The Avengers / Răzbunătorii” a primit opt nominalizări, inclusiv la categoriile Filmul preferat şi Filmul de acţiune preferat şi nominalizări multiple pentru starurile din distribuţia sa: Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Scarlett Johansson şi Chris Hemsworth. Acest lungmetraj va concura la categoria Filmul preferat cu alte două pelicule cu supereroi, ”The Amazing Spider-Man” şi ”The Dark Knight Rises”, cu filmul fantasy ”Snow White and the Huntsman / Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător” şi cu thrillerul SF ”The Hunger Games / Jocurile foametei”. Ultimul film din franciza ”Twilight / Amurg”, lansat în această săptămână, nu a îndeplinit criteriile de eligibilitate referitoare la data de lansare, pentru a putea fi nominalizat. Fanii acestei francize au fost însă nominalizaţi la categoria Fanii preferaţi ai unui film, alături de cei ai seriilor ”Harry Potter”, ”The Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”, ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe” şi ”The Hunger Games / Jocurile Foametei”.

Channing Tatum, Johnny Depp, Joseph Gordon-Levitt, Robert Downey Jr. şi Will Smith vor concura la categoria Actorul de cinema preferat, iar la categoria similară feminină au fost nominalizate actriţele Anne Hathaway, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Mila Kunis şi Scarlett Johansson. Adam Levine a devenit extrem de cunoscut şi de apreciat după ce a devenit membru în juriul emisiunii-concurs The Voice. În plus, trupa sa, Maroon 5, a fost nominalizată la categoriile Trupa preferată, Piesa preferată, Albumul preferat şi Videoclipul preferat, în timp ce Adam Levine a fost nominalizat la categoria Membrul preferat al unui juriu TV, alături de colega sa Christina Aguilera şi de noile achiziţii din juriul emisiunii X Factor, Britney Spears şi Demi Lovato. Emisiunea The Voice va concura la categoria Emisiunea-concurs TV preferată. În ceea ce priveşte serialele de televiziune, producţiile ”The Big Bang Theory”, ”Glee”, ”How I Met Your Mother”, ”New Girl” şi ”Modern Family” vor concura la categoria Serialul de comedie preferat, în timp ce producţiile ”Gossip Girl”, ”Grey\'s Anatomy / Anatomia lui Grey”, ”Grimm”, ”Once Upon a Time” şi ”Revenge” au fost nominalizate la categoria Serialul dramatic preferat.

Nominalizaţii au fost aleşi prin voturile exprimate de peste 93 de milioane de fani. Votul pentru desemnarea câştigătorilor la toate cele 48 de categorii a început de vineri, pe site-ul www.PeoplesChoice.com. Gala reprezintă un barometru important ce măsoară simpatia publicului pentru starurile de la Hollywood. Gala se bucură, totodată, de o atmosferă mai relaxată comparativ cu ceremonia de decernare a premiilor Emmy sau cea a premiilor Oscar, unde ţinuta de gală este obligatorie.