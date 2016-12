Spectrum, în culorile bucuriei

Un grup format din părinţi şi cadre didactice din cadrul Şcolii Spectrum au vizitat, în cursul zilei de ieri, şcoala şi grădiniţa din satele Olteni şi Tufani, comuna Independenţa, judeţul Constanţa. „Elevii şcolii noastre au adus de acasă jucării, hăinuţe, fructe şi dulciuri. Am făcut, împreună cu părinţii şi copii, pachete consistente, diferite pentru fetiţe şi băieţi, pe care le-am oferit cu drag, această acţiune având drept scop aducerea unei raze de bucurie în sufletul acestor copilaşi de vârstă şcolară şi preşcolară şi, totodată, un îndemn: copilul care are condiţii, să fie mulţumit cu ce are, în loc să fie nemulţumit de ce nu are”, a declarat responsabilul Public Relations din cadrul Spectrum, Georgiana Grigore. Şcoala Spectrum, împreună cu părinţii şi partenerii săi, vor organiza asemenea acţiuni de binefacere şi cu ocazia altor sărbători. “Alături de colectivul şcolii, conducerea Spectrum mulţumeşte, şi pe această cale, părinţilor ce au răspuns cu promptitudine acestei activităţi”, a declarat directorul unităţii de învăţământ, Mustafa Bedir. (A.C.)