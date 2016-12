După ce a dat „lovitura” în 2011, cu piesa „Tell Me Why”, cu care a şi debutat, de altfel, tânăra cântăreaţă Cristina Andreea Muşat, sub numele de scena Amna, se simte încrezătoare după un an extrem de plin şi se pregăteşte să înceapă în forţă 2012, pe plan muzical. În acest sens, ea se pregăteşte de lansarea noului ei single în următoarele săptămâni. Cu această ocazie, Amna a acordat un interviu în exclusivitate cotidianului „Telegraf”, în care şi-a expus câteva păreri despre succesul nebănuit din 2011, cât şi despre activităţile ei recente.

Reporter (Rep.): După ce aţi cochetat cu muzica încă din copilărie, 2011 a fost anul afirmării. Cum aţi resimţit anul care a trecut?

Amna (A.): 2011 a fost, practic, anul de debut pentru mine şi totodată, un an excelent. Am luat trei premii dintre care unul internaţional, în Polonia, pentru artişti debutanţi. Am avut concerte aproape în fiecare weekend, în Spania şi în Polonia, în ultimele şase luni, iar la noi în ţară, piesa „Tell Me Why” a fost apreciată foarte mult, lucru de care mă bucur şi în prezent.

Rep.: Ce vă doriţi în 2012?

A.: Sper ca 2012 să fie cel puţin la fel de bun ca şi anul trecut... urmează noua piesă peste vreo două săptămâni, ea se va numi „She Bangs”, pe care am realizat-o deja în colaborare cu prietenii mei buni, Dony şi The Kyd. Pe plan personal, mă simt împlinită... nu îmi doresc decât sănătate şi putere de muncă.

Rep.: Cum aţi petrecut de sărbători?

A.: Am fost la munte cu prietenii şi chiar m-am simţit bine, în condiţiile în care mie nu-mi plac vacanţele, pentru că mă plictisesc... şi sincer îmi place mai mult marea decât muntele, mi-aş fi dorit mult să locuiesc în Constanţa.

Rep.: Cum vă vedeţi la vară?

A.: Foarte ocupată şi mai ales... plecată peste hotare. Se anunţă o vară fierbinte pentru mine, din acest punct de vedere şi îmi doresc să fie aşa.

Rep.: Unde v-aţi dori cel mai mult să cântaţi?

A.: Dacă aş pătrunde pe piaţa din Statele Unite, orice concert acolo ar constitui o performanţă pentru mine. Oricum, îmi plac locurile mai exotice, mai călduroase şi îmi place foarte mult Barcelona. Am susţinut un concert în Catalunia şi mi-a plăcut enorm. Acolo vreau să mă întorc cât de curând.

Rep.: La Constanţa când vă vedem?

A.: Vin destul de des prin Constanţa, unde mă întâlnesc cu prietenii mei buni, atât Kyd şi Dony, cu care merg la studio, cât şi alţii. Aştept să iasă noua piesă şi voi veni la primul concert la care voi fi chemată... sper chiar mai devreme de vară.