„Sper ca data viitoare să obţin medalia de aur“

Printre medaliaţii cu argint la ediţia a XVII-a a Balcaniadei de Matematică pentru Juniori, care s-a desfăşurat în perioada 21 - 26 iunie, în Antalya, Turcia, s-a numărat şi constănţeanul Cristian Teleanu. El este elev în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Ovidius“ şi de mic este pasionat de matematică. Premiantul a mărturisit că dintotdeauna, la competiţiile şcolare la care participă, ţinteşte să obţină premiul întâi şi medalia de aur. „A fost destul de greu la Balcaniadă, dar mă aşteptam să fie şi mai dificile subiectele. Am avut patru probleme foarte complexe, pe toate le-am rezolvat aşa cum ştiam, dar la ultima am ales altă rezolvare, deşi trebuia să aleg altă formulă. Îmi pare rău că am ales aşa, pentru că vroiam să obţin medalia de aur. Dar sper ca data viitoare să aleg soluţia cea mai bună“, a spus elevul. Anul viitor, el va participa din nou la olimpiada de matematică şi speră să ajungă din nou în etapa internaţională - la Balcaniadă. „Anul viitor voi împlini 15 ani şi voi participa la olimpiada pentru seniori. Va fi mult mai dificil pentru că subiectele vor fi mult mai grele, dar îmi doresc şi mi-am propus să obţin medalia de aur“, a mai spus Cristian. Ieri, Ministerul Educaţiei Naţionale a făcut publice şi rezultatele obţinute la a XXX-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru seniori, desfăşurată în perioada 28 iunie - 2 iulie, în localitatea cipriotă Agros. Lotul olimpic de matematică al României a cucerit şase medalii - patru de aur şi două de argint - şi a ocupat locul întâi pe naţiuni.