"Sper să mor atacat de un rechin"

Iggy Pop a şocat în momentul în care a declarat că speră să moară atacat de rechin. Cântăreţul a spus că preferă o astfel de moarte decât să ajungă într-un azil: "Am o plajă pe insulele Cayman, unde sunt mulţi rechini. Când înot mă gândesc: "Băiete, atacul unui rechin ar rezolva o mulţime de probleme". El a arătat că nu vrea să ajungă asistat medical: "Serios, nu vreau sa vreau astfel, aşa că sper să fiu atacat de rechin. Ar fi bine".

Iggy Pop (născut James Newell Osterberg, Jr. pe 21 aprilie 1947) este un cântăreț american, textier, muzician și ocazional actor. Este considerat un influent inovator al muzicii punk rock, hard rock dar și al altor stiluri de muzică rock. Pop a început să-și spună Iggy după numele primei sale trupe din liceu, The Iguanas.Dintre cele mai cunoscute cântece ale sale amintim de: "Lust for Life", "Nightclubbing", "I'm Bored" și hiturile "Real Wild Child", "Candy", "China Girl" și "The Passenger".