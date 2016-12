„Sperăm în continuare că USL se va reface“

10:10:02 / 17 Martie 2014

pt. asta de la 3

Veziti ba de treaba ca n=a furat nimeni in tara asta ca Basescu si acolitii lui, gen Udrea, Pinalty, Falca, etc, ce ai uitat cum a furat voturi Basescu la Paris, Madrid, Moldova, daca ai uitat iti spun eu, la 18 sec, era votul pt Base, ba omule poporul n-a uitat batjocura generatiei in blugi rupti si cercel in barba si urechi, mistourile, bascalia, aroganta, minciuna basista a apus, vrem seriozitate, munca, respect, si o viata mai buna, ca basistii tai ne-a luat si ultima speranta , daca Base se lafaia in vilele din Primaverii cu milioane de E cheltuiti pt. amenejarea lor, daca securistul de Ungureanu isi cumpara parfumuri, carne japoneza, sapunuri, noua ne taia salariile sau ne dadea afara din serviciu.Asa ca ciocul mic de furat, ca voi basistii n-a furat nimeni mai mult.