Speranța moare ultima la FC Farul

10:34:36 / 25 Aprilie 2015

WC FARUL

Daca erau fotbalisti, prindeau echipe! In locul lor nu m-as plange! As juca ceva pt banii aia si as plati de la mine pt emblema de pe piept! Ttilul poate e dur, dar sunt suporter FARUL de 40 de ani, din pacate de cativa ani cei care se ocupa de acest club, l`au transformat in WC! De ce? pt ca toti isi bat joc de el, se caca si se pisca pe el! De la Geani Bulibasa, Brasoveanu Moldoveanu si toti acolitii lor care doar profita de pe urma acestui FOST CLUB, pt ca asta nu mai e club! E doar o bataie de joc! RUSINE