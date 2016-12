Speranţa moare ultima la FC Farul

Aflată pe ultimul loc în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa mai are de disputat două meciuri din actualul tur de campionat, ambele în deplasare. Constănţenii speră să nu se întoarcă cu mâna goală acasă, chiar dacă nu au reuşit să obţină puncte pe teren străin în acest sezon. Prima ocazie este sâmbătă, când vor întâlni CF Brăila, în deplasare, de la ora 13.00 (în direct pe Dolce Sport), în etapa a 15-a.

„A fost o săptămână agitată pentru club, dar nu şi pentru vestiar. Ne-am pregătit în regim normal şi sunt mulţumit de felul în care jucătorii s-au pregătit la antrenamente. De altfel, problemele noastre sunt la meciuri, nu la antrenamente. Am încercat să-i ţin pe jucători cât mai departe de mişcările de la club şi sunt încrezător că putem obţine puncte în cele două meciuri rămase din acest tur de campionat, chiar dacă nu am luat niciun punct din deplasare în acest sezon. Dacă vom reuşi, vom avea o iarnă un pic mai liniştită. Din păcate, pentru jocul de la Brăila ne confruntăm cu probleme de efectiv. Băjan şi Săceanu sunt suspendaţi, Curcă nu s-a pregătit din cauza unei răceli, iar Nicola acuză dureri puternice de spate. CF Brăila este o echipă care joacă bine pe teren propriu, înscrie mult şi vrea să păstreze contactul cu echipele fruntaşe. Va fi un joc încins, pentru că şi noi, şi ei, avem nevoie de puncte”, a spus antrenorul principal al Farului, Alin Artimon. „Au mai rămas două meciuri şi încercăm să scoatem maximum de puncte. Atmosfera din vestiar este bună, jucătorii au arătat poftă de antrenament şi nu cred că au fost afectaţi de ceea ce s-a întâmplat la club. De altfel, ei trebuie să-şi vadă de antrenament şi de joc”, a adăugat secundul Decebal Gheară.

ARTIMON NU SE SIMTE VIZAT. Antrenorul Farului a comentat şi situaţia creată de lanţul de demisii din conducerea administrativă a clubului, mai ales că preşedintele Marcel Lică şi vicepreşedintele Cristian Munteanu au lăsat să se înţeleagă că au luat decizia de a se retrage din cauza păstrării lui Artimon pe banca tehnică. „Eu nu-mi pot depune demisia şi pleca, pentru că nici eu nu pot părăsi clubul, nici clubul nu mă poate da afara, fără să se plătească o sumă mare de bani. După joc, am spus că mă retrag, iar dacă nu mi se aprobă plecarea voi veni la antrenamente, însă doar voi mima pregătirea. O astfel de atitudine nu este corectă însă faţă de jucători şi faţă de profesia de antrenor. Am avut o relaţie impecabilă cu Marian Diaconescu, care va rămâne mereu prietenul meu, o colaborare bazată pe respect cu Ion Barbu, iar cu Marcel Lică şi Cristi Munteanu nu am avut nicio divergenţă, pentru că avem parcele diferite de activitate. O spun clar: nu m-am certat cu nimeni din club. A fost alegerea lor să plece şi nu mă simt în niciun fel vizat”, a explicat tehnicianul grupării de pe litoral.