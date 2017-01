Speranţe cît pentru o repriză

Diferenţa de pe hîrtie s-a văzut foarte puţin în prima repriză a meciului Rugby Club Judeţean Farul Constanţa - Remin Baia Mare, din etapa a treia a Diviziei Naţionale. Perioadele de dominare s-au împărţit. Farul a început ambiţios, însă Baia Mare a întors jocul. Jumătate de oră nu s-a marcat... şi, în plin avînt băimărean, aripa constănţeană Florin Silion a reuşit o intercepţie magistrală, care i-a lăsat culoarul liber către eseu... O încercare superbă, transformată de Victor Bezuşcu pentru 7-0 la pauză. „Mă bucur foarte mult pentru reuşita mea. Toţi ne-am dorit victoria, am făcut tot ce am putut, însă nu a fost suficient”, a declarat Silion după primul său eseu marcat în acest sezon. Raportul de forţe s-a schimbat în repriza secundă, Remin Baia Mare fructificînd superioritatea pachetului de înaintare. În zece minute, două moluri s-au transformat în două eseuri, înscrise de Bălan şi Macovei, ambele transformate de cel mai bun om al oaspeţilor, uvertura Ionuţ Borz. Rezistenţa Farului, măcinată permanent în defensivă, a cedat, şi ajutată consistent de arbitrul bucureştean Bogdan Miliţa, Remin Baia Mare a mai înscris două eseuri (prin Gorun şi Bîrlă, ultimul marcat în al cincilea minut de prelungire), asigurîndu-şi la Constanţa şi punctul bonus. Chiar dacă a pierdut cu 10-26, Rugby Club Judeţean Farul a demonstrat ambiţie şi spirit de echipă, atribute care pot sta la baza unor rezultate mai bune pe viitor. Principala problemă a antrenorilor Gheorghe Florea şi Florea Opriş rămîne în continuare fragilitatea pachetului de înaintare, care nu a rezistat decît o repriză în faţa grămezii solide a Reminului. Chiar dacă linia întîi suferă în continuare şi are, pe alocuri, caracter experimental, liniile a doua şi a treia au fost întărite de aducerea celor doi „Lasha” georgieni, Azaladze şi Tavarkiladze, care au debutat sîmbătă. Ambii au avut o evoluţie mai degrabă modestă, acuzînd încă probleme de adaptare. Un alt debut a fost cel al lui Marius Codea, revenit din Franţa, care a jucat foarte puţin, primind cartonaş galben în min.73. Etapa viitoare, RCJ Farul, care ocupă locul al patrulea în seria a doua, are o deplasare infernală pe terenului lui Contor Zenner Arad, lidera neînvinsă a grupei.

Au evoluat formaţiile – RCJ Farul (antrenor Gheorghe Florea): Crăciunescu (Osman), Bejan (Cr.Grigore), Cr.Andrii – Enciu (Gherasim), Azaladze – Angheluţă, Carpo, Tavarkiladze – Shamkaradze, Curea, Buşcă, Dumbravă, Gheară, Silion (Codea) – Bezuşcu; Remin Baia Mare (antrenor Eugen Apjock): Bălan, Gorun, Rusu – Bîrlă, Cirţiu – Lucaci, Buzatu, Macovei – Manolache, Borz, Erhan, Lazăr, Buduşan, Gavriloaia – Ungur; au mai evoluat Zarcu, Hristache, Miu, Panţîru, Ungureanu, Pop.

Celelalte rezultate ale etapei a treia, în seria a doua: Poli Iaşi – Contor Zenner Arad 13-47, Ştiinţa Petroşani – Petrom Timişoara 0-5 (echipa gazdă nu a asigurat medic la teren). În prima grupă, echipele bucureştene au înregistrat victorii pe linie: Rulmentul Bîrlad – Steaua 14-71, Universitatea Cluj – Dinamo 10-19, Bucovina Suceava – Olimpia Bucureşti 12-25.