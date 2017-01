Speranţe constănţene pentru Londra

După ce Eliza Samara şi-a asigurat prezenţa la Jocurile Olimpice din 2012, care vor avea loc la Londra, alţi doi constănţeni se luptă pentru un bilet în probele olimpice de simplu la tenis de masă. Clasat pe locul 137 în ierarhia mondială, Andrei Filimon, în vârstă de 33 de ani, speră să bifeze prima prezenţă la Jocurile Olimpice, chiar dacă vine după o perioadă de absenţă cauzată de o accidentare.

„Am încercat de două ori să ajung la Jocurile Olimpice şi de fiecare dată am pierdut la mustaţă. Prima oară însă, în urmă cu opt ani, am fost dezavantajat clar de arbitraj. De această dată sper să reuşesc. Am două şanse, mai întâi la turneul european de calificare, apoi la cel mondial. Nu-mi va fi prea uşor, pentru că am stat vreo opt luni pe tuşă din cauza unei accidentări, perioadă în care am şi pierdut foarte multe puncte în ierarhia mondială. Abia în urmă cu o lună şi jumătate, când am fost la Campionatul Mondial, am revenit la nivel înalt, dar nu sunt încă în formă maximă. Este ultima mea şansă de a merge la Jocurile Olimpice”, a spus sportivul legitimat la Tenis Masă Constanţa. În schimb, Cristina Hîrîci speră să ajungă la Jocurile Olimpice din 2012, după ce a ratat competiţia de la Beijing, din 2008, din cauza unor probleme medicale. Sportiva în vârstă de 19 ani este cotată cu şanse mici, aflându-se doar pe locul 260 în topul mondial, dar speră să dea peste cap calculele hârtiei. „În această vară, mi-am propus să trag tare şi să mă antrenez atât pentru turneul de calificare la Jocurile Olimpice, dar şi pentru primele meciuri din Spania, unde urmează să evoluez din sezonul următor”, a explicat sportiva de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa. Pentru moment, România are trei reprezentanţi în probele de tenis de masă de la Londra: Daniela Dodean (nr. 37 mondial), Eliza Samara (nr. 42 mondial) şi Adrian Crişan (nr. 33 mondial).