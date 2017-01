Speranţe de salvare la FC Farul

Aflat în pragul desfiinţării, FC Farul ar putea fi salvat prin intervenţia autorităţilor locale. Astfel, Consiliul Judeţean Constanţa s-a arătat dispus să se implice în salvarea grupării de pe litoral, dacă va exista un proiect serios, în care să fie atrase mai multe societăţi comerciale din judeţ şi să fie puse bazele unui club solid, capabil să facă performanţă. O primă condiţie este o prezentare transparentă a situaţiei financiare şi organizatorice în care se află în acest moment clubul, actuala conducere a FC Farul trebuind să dezvăluie atât datoriile, cât şi situaţia juridică a jucătorilor. După ce se vor afla datele respective, CJC va lua în discuţie varianta implicării la gruparea de pe litoral. „Trebuie să vedem ce înseamnă FC Farul, pentru noi, ca judeţ, din punct de vedere financiar, cât putem să ne întindem şi cât ne ţine plapuma. Vom vedea ce putem face, deoarece Farul este Farul”, a spus Cristinel Dragomir, vicepreşedintele CJC. Printre iniţiatorii acestui proiect se numără şi directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu. „Am vorbit cu Giani Nedelcu şi i-am spus că mi se pare foarte corect ca actuala conducere a clubului să spună care este situaţia exactă. Chiar dacă sunt membru fondator, nu vreau să mă bag în intimităţile clubului pentru că nu este treaba mea. Fotbalul are regulile lui şi eu le respect. Este extraordinar faptul că preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a dat în lucru această problemă, pe care vrea să o cunoască şi să vedem ce strategie se va face pentru următorii doi-trei ani, întrucât clubul nu se poate pune pe picioare în câteva luni. Dacă vrei să construieşti, trebuie făcută o strategie pe termen scurt, care înseamnă cinci ani, şi una pe termen lung, pe zece ani. Se doreşte o organizare pe un management performant, aşa cum este şi în Occident. Comunitatea locală are o intervenţie până la o anumită limită, cu aprobarea consiliilor locale şi judeţene, iar partea privată are şi ea intervenţia care trebuie, financiară. Ca să susţii o echipă, îţi trebuie o temelie puternică. Oricum, este un pas bun făcut înainte, iar dacă totul va fi în regulă, clubul Farul va fi preluat de constănţeni, aşa cum este şi firesc”, a spus Frîncu, adăugând că există datorii mari la club: „Este adevărat că există datorii la facturile pentru apă şi electricitate, dar şi către alte societăţi, dar cel mai bine ştie situaţia actuala conducere. Important este că s-a făcut un pas necesar, s-a dat drumul la apă şi a putut fi udat gazonul, la care s-a lucrat câţiva ani”. Joi, la ora 17.00, ar putea avea loc Adunarea Generală a Membrilor Fondatori ai FC Farul, în care actualul patron, Giani Nedelcu, va discuta situaţia clubului cu membrii fondatori.