Speranţe doar pentru Cupa UEFA

Înfrîngerea clară înregistrată de Steaua marţi seară, în faţa lui Olympique Lyon, 0-3 în Liga Campionilor, a schimbat atitudinea oficialilor din fotbalul românesc, care debordau de optimism după succesul de la Kiev. Primul care a recunoscut superioritatea clară a francezilor a fost patronul Gigi Becali: “Nu am avut emoţii, pentru că după primele 15 minute mi-am dat seama că dacă jucăm 100 de ani tot nu putem să le dăm gol. Nu am avut nicio şansă, nu ne-au dat nicio şansă. Se poate specula că am primit un gol aiurea, dar chiar dacă intrai cu 0-0 la pauză, ei jucau altceva după aceea. Este prea mare diferenţa de valoare între noi şi Lyon“. Patronul din Ghencea fost “dublat“ de preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir. “A fost ca şi cum aţi vedea un meci de box între Cassius Clay şi «Georgică Vasile», campion al României, îi dai 20 de pumni, iar el îţi dă una şi te nimiceşte. Carlos este principalul vinovat. S-ar putea să fie un portar valoros, care să greşească atunci cînd ai mai mare nevoie de el. Steaua nu cred că a avut niciodată şanse de calificare, încă de la tragerea la sorţi. Să termine pe locul al treilea şi să meargă în Cupa UEFA“, a spus Dragomir.

Dacă oficialii au fost duri, antrenorul Cosmin Olăroiu şi jucătorii au preferat să-şi laude adversarii. “Am întîlnit o echipă aşa cum am anticipat, extrem de puternică, organizată şi care ne-a dat puţine şanse. În repriză a doua, o echipă ca Lyon a ştiut să fructifice avantajul de un gol cu care a intrat la pauză şi a pus stăpînire pe joc. Totuşi, chiar dacă am pierdut, cred că diferenţa de scor este mare faţă de raportul de forţe din teren", a spus Olăroiu. “Am încercat tot posibilul, n-am reuşit, dar mergem mai departe. Sper să facem o figură frumoasă cu Real acum. Întreaga echipă a greşit la goluri, aşa cum întreaga echipă a reuşit să facă şi lucruri bune. Probabil că era altfel jocul dacă intram cu 0-0 la pauză. Cred că Lyon va cîştiga la pas grupa, poate chiar fără înfrîngere. Este o echipă completă", l-a completat fundaşul Sorin Ghionea.

Speranţele reabilitării se îndreaptă către meciul de peste trei săptămîni cu Real Madrid, echipă care pare renăscută sub comanda lui Fabio Capello. Problema este că spaniolii nu joacă la fel de economicos ca Lyon, dovada fiind scorul fluviu cu care au învins pe Dinamo Kiev, 5-1.