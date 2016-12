Speranţe la debut pentru tricolori

După ce a ratat prezenţa în elita fotbalului mondial în ultimii ani, naţionala României începe o nouă campanie de calificare cu gândul la o prezenţă la turneul final al Campionatului Mondial din 2014, care va avea loc în Brazilia. În primul meci al Grupei D, echipa pregătită de Victor Piţurcă va întâlni în această seară, de la ora 21.00, reprezentativa Estoniei, pe A. Le Coq Arena din Tallinn. Fără mulţi jucători importanţi, absenţi din cauza lipsei de formă sau a accidentărilor, tricolorii par să plece cu şansa a doua în disputa cu balticii, mai ales că aceştia au fost surpriza preliminariilor pentru CE 2012, ajungând până în barajul pentru calificare. Totuşi, Piţurcă pare destul de optimist, afirmând după antrenamentul oficial desfăşurat ieri că, de la venirea sa la cârma naţionalei, lucrurile s-au schimbat în bine. “Nu este plăcut că din grupa noastră doar Andorra se află sub noi în clasamentul FIFA, dar e o situaţie conjuncturală, cauzată de situaţia din ultimii doi ani. Cred că de când am venit eu lucrurile s-au mai reglat. Am pierdut doar două partide, cu Belgia şi cu Slovenia, şi probabil că uşor-uşor vom urca în această ierarhie”, a spus Piţurcă. Selecţionerul a avertizat însă asupra estonienilor, remarcându-l pe mijlocaşul Konstantin Vassiljev: „Suntem concentraţi asupra meciului, pentru că avem nevoie de un rezultat bun, care să creeze pentru mai departe o atmosferă favorabilă. Va fi dificil, dar vom face tot ce trebuie pentru a obţine primele trei puncte în această campanie. Olanda şi Turcia rămân principalele favorite, iar noi cu Estonia şi Ungaria vom fi outsideri. Cred că Estonia va fi un adversar dificil prin prisma grupului. Doar Vassiljev este jucătorul care ar putea face singur diferenţa de la ei, dar ne vom lua măsuri de siguranţă. Am discutat cu jucătorii problema fazelor fixe, la care trebuie să fim concentraţi pînă în minutul 90, pentru a nu mai păţi episoade nefericite ca în anumite meciuri trecute”.

Echipa probabilă - România (antrenor Victor Piţurcă): Lobonţ - Luchin, D. Goian, Chiricheş, Raţ - C. Lazăr, Bourceanu - Torje, Grozav, Cr. Tănase - Marica. Partida va fi condusă de o brigadă de arbitri din Serbia, condusă la centrul de Milorad Mazic, ajutat la tuşe de Igor Radojcic şi Milenko Vukadinovic.

Tot în Grupa D se vor disputa azi alte două partide: Olanda - Turcia (21.30) şi Andorra - Ungaria (21.30).