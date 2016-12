Speranţe pentru Astra

Dacă Petrolul şi Pandurii nu au de ce să-şi facă griji în privinţa calificării în turul al treilea preliminar al UEL, în cazul Astrei situaţia este total diferită. După acel 1-1 din tur, Omonia este favorită la calificare, chiar şi un 0-0 asigurând gazdelor accesul mai departe. Astra trebuie să obţină un egal cu goluri sau să învingă pentru ca România să aibă maximum de echipe şi în turul următor. Dacă giurgiuvenii vor evolua precum în meciul cu Viitorul, sunt speranţe mari ca Astra să învingă în Cipru şi să treacă mai departe.

Programul din această seară din UEL: Milsami Orhei - Shakhtyor Soligorsk (1-1 în tur); AS Trencin - IFK Goteborg (0-0 în tur); GKS Piast Gliwice - Qarabag FK (1-2 în tur); MSK Zilina - Olimpija Ljubljana (1-3 în tur); Rudar Pljevlja - Slask Wroclaw (0-4 în tur); FK Turnovo - Hajduk Split (1-2 în tur); Rubin Kazan - FK Jagodina (3-2 în tur); Jeunesse Esch - FK Ventspils (0-1 în tur); Chikhura Sachkhere - FC Thun (0-2 în tur); FC Aktobe - IL Hodd (0-1 în tur); Inter Baku - Tromso IL (0-2 în tur); Pyunik Erevan - VMFD Zalgiris (0-2 în tur); Xazar Lankaran - Maccabi Haifa (0-2 în tur); FC Minsk - FC Valletta (1-1 în tur); Sturm Graz - Breidablik (0-0 în tur); Gefle IF - Anorthosis Famagusta (0-3 în tur); Hapoel Tel Aviv - Beroe Stara Zagora (4-1 în tur); BK Hacken - Sparta Praga (2-2 în tur); Omonia Nicosia - Astra Giurgiu (1-1 în tur, ora 20.00); Slovan Liberec - Skonto Riga (1-2 în tur); Pandurii Tg. Jiu - Levadia Tallinn (0-0 în tur, ora 20.00, Digisport1); Dacia Chişinău - Chornomorets Odesa (0-2 în tur); Botev Plovdiv - HSK Zrinjski (1-1 în tur); FK Senica - Mladost Podgorica (2-2 în tur); FC Utrecht - FC Differdange ‘03 (1-2 în tur); Lokomotiva Zagreb - Dinamo Minsk (2-1 în tur); Vikingur Gota - Petrolul Ploieşti (0-3 în tur, ora 21.00); Prestatyn Town - NK Rijeka (0-5 în tur); Aalborg BK - Dila Gori (0-3 în tur); Debreceni VSC - Stromgodset IF (2-2 în tur); Standard Liege - KR Reykjavik (3-1 în tur); Honved Budapesta - FK Vojvodina (0-2 în tur); IBV Vestmannaeyjar - Crvena Zvezda (0-2 în tur); Siroki Brijeg - Irtysh Pavlodar (2-3 în tur); Lech Poznan - Honka Espoo (3-1 în tur); St.Johnstone - Rosenborg Trondheim (1-0 în tur); Derry City - Trabzonspor (2-4 în tur); FC Hibernian - Malmo FF (0-2 în tur); Linfield Belfast - Xanthi Skoda (1-0 în tur); FK Sarajevo - FC Kukesi (2-3 în tur). Ultimele rezultate de marţi seara din UCL: Zeljeznicar Sarajevo - Viktoria Plzen 1-2 (3-4 în tur); FH Hafnarfjordur - FK Ekranas 2-1 (1-0 în tur).