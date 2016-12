Speranţe pentru titlu la RCJ Farul

Victoria cu CSM Ştiinţa Baia Mare din etapa a 19-a a Diviziei Naţionale de rugby, scor 27-14, poate fi confirmarea de care suporterii constănţeni aveau nevoie pentru ca visul lor ca RCJ Farul să câştige cel de-al şaptelea titlu naţional să devină realitate. Rugbyştii pregătiţi de Mircea Paraschiv şi Constantin Fugigi sunt în creştere de formă de la meci la meci, dovedind în plus şi o pregătire psihică foarte bună, reuşind să câştige două partide consecutive după ce au fost conduşi, revenind de la 0-17 la Bucureşti, cu Steaua, respectiv de la 7-14 la Constanţa, cu Baia Mare. În plus, deşi s-a văzut nevoită să joace în multe momente şi cu jucători tineri, mai puţin experimentaţi, RCJ Farul a dovedit că lotul de care dispune este unul dintre cele mai echilibrate valoric din ţară, iar acest aspect poate fi decisiv în stabilirea noii campioane a României. „Lotul nostru este de 28 de jucători şi toţi trebuie să-şi aducă contribuţia la succesele noastre“, este de părere antrenorul Mircea Paraschiv. „Cu Baia Mare am obţinut o victorie frumoasă. Ne bucurăm că am jucat un rugby de calitate şi am şi exersat câteva scheme pentru semifinala cu Steaua. Am reuşit să le provocăm o primă înfrângere băimărenilor, chiar dacă am rulat şi jucătorii ce au evoluat mai puţin în acest sezon. Vrem să readucem titlul de campioană la Constanţa. Vom merge la Steaua pentru a câştiga şi a juca apoi finala. Mai avem un meci din play-off până atunci, la Arad, iar obiectivul pentru acea întâlnire va fi evitarea accidentărilor, pentru a avea în meciul cu Steaua tot lotul valid. Mă bucur că jucăm tot mai frumos, cu baloane la mână, iar suporterii cred că sunt mulţumiţi de ceea ce văd“, a declarat preşedintele clubului, Cristinel Dragomir. RCJ Farul va disputa sâmbătă, la Arad, ultima etapă din play-off, iar pe 25 septembrie, la Bucureşti, va disputa semifinala cu Steaua. Finala Diviziei Naţionale va avea loc pe 2 octombrie, la Bucureşti, pe Stadionul “Arcul de Triumf“.