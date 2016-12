Speranţe pentru tricolori

Rezultatul bun, 1-1, dar şi evoluţia din amicalul cu Uruguay, i-au determinat pe selecţionerul Victor Piţurcă şi căpitanul Adrian Mutu să vorbească despre o calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2014. „Este un rezultat echitabil. A fost o primă repriză în care Uruguay a înscris repede. Ne dau de gândit începuturile de meciuri, pentru că s-a întâmplat şi în Belgia, şi cu Grecia. Acele greşeli de la gol şi-au pus amprenta pe evoluţia ulterioară, deşi am avut şi noi două ocazii de a marca în prima repriză. A trebuit să-i mobilizez bine la pauză. Apoi am avut şi noi un început foarte bun de repriză a doua. Evoluţia a fost bună şi ne dă speranţe pentru viitor. Sunt în căutări în continuare. Şi cu Elveţia şi cu Austria voi încerca să mai aduc jucători”, a spus Piţurcă. „În afara rezultatului, cred că e important că am făcut un meci bun, că am avut ocazii şi am atacat. Dacă jucăm aşa avem speranţe. Am fost neatenţi în apărare, dar este ceva normal când joci cu o echipă cu asemenea individualităţi. Dacă pierdeam categoric era mult de muncă, dar aşa egalul ne dă speranţe pentru următoarele meciuri. Uşor, uşor se formează un nucleu de jucători”, a adăugat Mutu.